Ignacio Camacho vaticina elecciones anticipadas: "La pax mariana es engañosa y en minoría no hay estabilidad"

Miscelanea de temas a tratar en las tribunas y editoriales de la prensa de papel este 12 de marzo de 2017. Desde quien cree que en España igual volvemos a estrenar el verano con elecciones anticipadas a reflexiones sobre el programa de la televisión vasca en la que se insultaba a los españoles o la guerra socialista:

Ignacio Camacho, en las páginas de ABC, vaticina que habrá elecciones anticipadas y no a mucho tardar:

Huele a elecciones. La pax mariana es engañosa: la estabilidad de la legislatura no se puede sostener con un Gobierno en minoría, cuatro partidos buscando su papel y una comunidad autónoma embarcada en un proceso de secesión.

Antonio Burgos le mete un estacazo con fina ironía a la última mamarrachada de Podemos:

Jon Juaristi tiene claro por qué la EITB se permite emitir programas tan bazofias como ese en el que se insultaba a los españoles:

Salvador Sostres elogia la figura de Oriol Junqueras al que considera que, pese a sus pensamientos separatistas, no va a actuar al margen de la legalidad:

Junqueras será presidente por el mismo motivo que Rajoy ganó dos veces y al final su principal enemigo no tuvo más remedio que romperse, desangrarse y regalarle el poder: la mala leche de la realidad no se la he visto ni a Clint Eastwood.