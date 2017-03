Sorprendente giro en La Vanguardia: ahora le suplica a Mas que abandone la política

Las tornas han cambiado en la prensa adicta a Artur Mas. Si hace semanas pedía el diario de Godó que no se le inhabilite ahora se le invita amablemente a que se retire de una vez antes que el PDECat acabe como UPyD.

El recado se lo hace llegar este 12 de marzo 2017 el conde a través de tres de sus firmas políticas más relevantes. Las declaraciones de Fèlix Millet, Jordi Montull y la hija de este hunden la imagen del PDECat y por eso se le invita a largarse. Eso sí, de modo muy sibilino: nadie le ha pedido que se vaya pero muchos lo piden a gritos.

Josep Gisbert le acusa de atornillarse a la silla: "Esta actitud de enrocarse es lo que hoy dentro del PDECat se considera que es políticamente contraproducente y lastra su mensaje no sólo de renovación, sino de regeneración de la manera de hacer política".

Isabel García Pagán le recuerda que si lo inhabilitan, hay dudas más que razonables de que pudiera llegar a ser candidato en caso de condena del TSJC.

"La inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por un delito de desobediencia o prevaricación -tal y como solicita el fiscal- le impediría formar parte de una lista. El problema no es el Código Penal, sino el régimen electoral. En 2010 el Congreso aprobó una reforma legal para cerrar el paso a las candidaturas de la antigua Batasuna, pero UPyD coló una enmienda que después muchos consideraron "una trampa". El nuevo artículo 6.2b de la Loreg señala que los políticos condenados por delitos contra la administración pública, aunque el fallo no sea firme, no podrán integrarse en las listas electorales. Así que Mas se quedaría sin margen en espera del Supremo".