EXCLUSIVA PD / Villarejo a Losantos: " No actúas como periodista sino como un divulgador de rumores y bulos falsos"

La guerra entre comisarios amenaza trasladarse al periodismo. El comisario José Manuel Villarejo ha hecho llegar a la redacción de Periodista Digital el burofax de rectificación que ha enviado al periodista Federico Jiménez Losantos en el que le amenaza con llevarle a los tribunales si no lo lee íntegro en su programa hasta la última coma.

El famoso comisario jubilado del Cuerpo Nacional de Policía del caso del 'Pequeño Nicolás' responde a Losantos tras la información publicada por Periodista Digital este 17 de marzo 2017 que se hacía eco de la discusión que mantuvo el presentador de 'Las Mañanas de Federico' de esRadio con su tertuliano Eduardo Inda a cuenta de las grabaciones del rey emérito Juan Carlos I divulgadas por Okdiario. --Inda y Losantos, a navajazo limpio por las grabaciones del CNI al rey: "Esto lo sacas para que se entere Felipe VI"--

ESCUCHE EL AUDIO A PARTIR DEL MINUTO 00:44':00''

Losantos acusó a Inda de estar sacando esas grabaciones "de las cloacas" con la única intención de enviarle un mensaje a Felipe VI del tipo "mira las cosas que le hicimos a tu padre".

"Pero vamos a ver, Eduardo, y no te des por aludido, todo lo que están sacando ahora las distintas cloacas, y a mí me da igual El Gordo, Villarejo, que Martín Blas, que su madre", afirmó.

Inda negó la mayor, tiró balones fuera sobre la fuente de las grabaciones y dijo desconocer (y que tampoco le importaban) las intenciones con las que fueron filtradas al periodista de su diario, Manuel Cerdán.

"Si le digo yo a usted que esas cintas no provienen de lo que usted llama las cloacas, entenderá que si yo saco una información confidencial usted puede decir que me las ha dado El Gordo o El Flaco, pero si publico una información del CESID de la época eso viene del interior de la casa, no de la Policía".

El argumento de Losantos es que "las cloacas de Villarejo se están moviendo" ante los juicios de la dermatóloga Elisa Pinto contra el 'compiyogui' de la reina Letizia, el empresario Javier López Madrid, y del Pequeño Nicolás.

Losantos lleva meses señalando al comisario Villarejo detrás de las filtraciones que perjudican al rey emérito. Ante las informaciones sobre los pagos a Bárbara Rey publicó en Libertad Digital el 29 de enero de 2017 en artículo titulado 'Todo por un click: las cloacas alcanzan la Zarzuela':

Y el comisario Villarejo ha dicho 'basta' con un burofax contundente que Periodista Digital reproduce íntegramente en exclusiva y donde el comisario acusa a Losantos de no actuar como periodista sino "como un divulgador de rumores y bulos falsos y tendenciosos".

Además, le conmina al periodista a leer la rectificación íntegramente en su programa porque de lo contrario "no voy a cansarme de acudir ante la Justicia que parece que usted desprecia".

BUROFAX DE JOSÉ MANUEL VILLAREJO A FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS:

Señor Losantos:

Me dirijo a usted, Don Federico Jiménez Losantos, mediante la presente comunicación remitida por burofax con relación a la información difundida por usted, en programa de radio ‘Es la Mañana de Federico' en los días 15 y 16 de marzo de 2017, entre otros.

De manera reiterada y atentando contra el más elemental principio de veracidad, usted viene manifestando en su programa que el Comisario Villarejo está filtrando información sobre las grabaciones al Rey para evitar la inminente entrada en la cárcel, por los casos conocidos como ‘Pequeño Nicolás' y ‘Doctora Pinto'.

Usted sabe perfectamente, que es rotundamente falso y carente del mínimo soporte probatorio, que yo esté filtrando grabación alguna relativa a conversaciones del Rey y/o cualquier asunto referido a la Casa Real.

Además, conoce perfectamente mediante su departamento de documentación que:

i) Es falso y usted lo sabe, que yo vaya a ir a la cárcel (ni siquiera a juicio) por el caso de la doctora Pinto. Como usted de sobra conoce, el Juzgado de Instrucción nº 39 de Madrid dictó en su día auto de sobreseimiento, que se encuentra pendiente de ratificar la Audiencia Provincial e incluso el Ministerio Fiscal, solicitó desglose de testimonio por acusación y denuncia falsa contra la doctora Pinto, al queda probado tanto por la Guardia Civil como por la Policía Nacional, que todo se lo había inventado.

ii) Es falso y usted lo sabe que yo vaya a ir a la cárcel (ni siquiera a juicio) por el caso del Pequeño Nicolás. Como usted de sobra también conoce, el Ministerio Fiscal ha solicitado el sobreseimiento de la causa sobre mi persona, por haber quedado debidamente probado que es material y técnicamente imposible que existiera ningún programa espía en el teléfono de Marcelino Martín-Blas y por tanto que yo hubiera inducido a que terceros realizasen la grabación en los términos que falsariamente me ha imputado la comisión judicial, presidida casualmente por este sujeto.

Estoy según que usted como periodista tiene conocimiento de estas resoluciones judiciales, que son públicas y notorias y se encuentran recogidas en numerosas noticias publicadas y en todo caso, si tiene interés en conocer la verdad y quisiera ver los autos referidos, me pongo a su disposición para mostrarle los mismos.

No tiene por tanto cabida la excusa de derecho a la información, si miente a sabiendas y lo hace cuando repite constantemente que iré a prisión y/o a juicio por estos casos, lo que pone sin duda en evidencia una mala fe manifiesta en su actuación, actuando no como periodista sino como divulgador de rumores y bulos falsos y tendenciosos, lo que supone una conducta contraria a los requisitos de veracidad y proporcionalidad jurídicamente exigibles a cualquier periodista que se precie como tal.

Me temo que alguien le está manipulando para que yo le tome como adversario y tenga a buen seguro que no tengo ningún interés en tenerlo como tal, ya que observo que tenemos los mismos enemigos y creo que alguien de ellos le ha inducido a error.

Por todo lo anterior le agradecería y si es necesario, LE REQUIERO FORMALMENTE, para que en el próximo programa de ‘La mañana de Federico', por favor, proceda a la lectura íntegra de esta carta de rectificación y si estaba usted mal informado y actuó de buena fe, corrija en el futuro este error que constante y machaconamente viene cometiendo a diario en su tertulia respecto de mi persona.

Le he intentado transmitir en numerosas ocasiones mi buena disposición a solucionar una situación que usted ha provocado de manera gratuita a partir de una llamada que le hice a su móvil, con el mejor tono conciliador y con el deseo de que rectificara lo que creía que era un error de opinión involuntario sobre mi persona. Por cierto a un número, nada secreto, que sin la mayor importancia me facilitó un tertuliano suyo.

Como no hablé con usted, creo que la persona con la que me comuniqué le debió de transmitir algo contrario a lo que yo le dije y si es cierto, como usted ha dicho que me grabó la conversación, le autorizo expresamente a que divulgue la misma y que sus oyentes valoren si era o no una llamada amenazante, como usted continuamente dice.

De no atender este requerimiento de rectificación, lamentablemente me veré en la obligación de acudir a los tribunales, cuantas veces siga mintiendo a sabiendas sobre mi persona.

Lo haré siempre que esto ocurra y/o, en todo caso, cada vez que yo tenga conocimiento de ello y no tenga la menor duda de que lo voy a hacer mientras pueda, no voy a cansarme de acudir ante la Justicia que parece que usted desprecia, con el fin de recabar un pronunciamiento que de una vez por todas, ponga freno a la reiterada gratuita campaña difamatoria que contra mi persona, usted y su inexplicable obsesión, reiteradamente realiza en su programa.

Atentamente.



Fdo: José Manuel Villarejo.