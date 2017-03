Juan Manuel de Prada manda al infierno a Pablo Iglesias: "Es el monaguillo del mamonismo para llevarnos hacia su misa negra"

Sigue aún en las columnas y tribunas de opinión de la prensa de papel de este 18 de marzo de 2017 la resaca de la misa de La 2 de TVE gracias a la mamarrachada de un Pablo Iglesias que se ha empeñado en cargar tanto contra la celebración litúrgica que ahora todos esperan como agua de mayo las audiencias de la celebración religiosa del 19 de marzo de 2017 para darle en toda la cocorota al podemita.

Juan Manuel de Prada, en ABC, se fija en la polémica abierta por Podemos sobre la erradicación de la misa en La 2 de TVE. Deja a Iglesias a los pies de los caballos:

Teodoro León Gross, en El Mundo, lo tiene claro, en cuanto a que el partido de Iglesias es capaz de buscar problemas donde no los hay y así proponer unas soluciones que nadie ha pedido:

Una de las especialidades de Podemos es exigir soluciones a problemas que no existían. A su medida, claro. De hecho la misa en TVE no era un problema

Bieito Rubido sacude a la izquierda por hacer del conflicto de los estibadores su oportunidad para machacar al Gobierno de Rajoy y, de paso, a todo el país:

Ignacio Camacho no duda de que el nuevo anuncio de ETA no es otra cosa más que la enésima operación de maquillaje:

La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Consuelo Ordóñez, en La Razón, habla sobre la pamema de ETA:

ETA aún no ha comprendido que su desarme no puede ser un espectáculo. Que igual que no necesitó ayuda para recabar las armas que le sirvieron para asesinar, secuestrar y extorsionar, tampoco necesita auxilio para entregarlas.