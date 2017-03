La emotiva carta de Sostres a Boadella que hace temblar al separatismo

Salvador Sostres se marca este 26 de marzo de 2017 una misiva que pondrá a más de uno los pelos como escarpias.

Boadella, que se despide esta temporada como director de los Teatros del Canal (Madrid) es el destinatario de la misma y en ella se le pide que siga un poco más, al menos hasta reflejar en sus obras el completo disparate del separatismo catalán.

Arranca así:

Rememora:

Tal como nos vimos y nos comprendimos en tus obras sobre Pujol, Pla y Dalí, e incluso los catalanistas que te odian se conocieron y se aceptaron mejor gracias a ti; necesitamos que vuelvas a ser una vez más nuestro Callejón del Gato, nuestro espejo cóncavo, nuestra deformación artística para ayudarnos a viajar hasta el fondo deformado de nuestra realidad. El delirio ha llegado tan lejos que no nos basta la inteligencia, ni el humor ni la ciencia para aprehenderlo: y resulta imprescindible tu talento, como a Dante no le bastó la razón y precisó el amor que mueve el Sol y las otras estrellas para explicar el Paraíso, o que Virgilio le acompañara hasta el más bajo círculo del Infierno.

Detalla que:

Le recuerda que:

No: no puedes irte porque debes terminar lo que empezaste, y el fin de trayecto al que llegará el catalanismo, tanto si celebra su referendo como si no lo celebra, necesita que lo expliques tal como has explicado durante 30 años todo el proceso. La de momento última actualización de Ubú, en 2001, incluyó a Maragall, pero te faltan Mas y Junqueras, las manifestaciones multitudinarias, la corrupción y la CUP, el engaño del 9-N, y en fin, los más alucinantes acontecimientos y los más grotescos personajes que desde que nos dejaste han ido apareciendo en nuestras vidas, también ellos huérfanos desde que tú te fuiste, como si hubieran exagerado su extravagancia para asegurarse un papel en tu próxima obra.