Terelu Campos se desboca y ya no puede parar de revelar sus gustos sexuales y cochinadas favoritas

Empezó Terelú Campos en el 'Programa de Ana Rosa', hostigada por el lascivo Lequio, saltó después a 'Las Campos', donde este sábado soltó de todo y este lunes, 27 de marzo de 2017, se desboca en las revistas de la prensa rosa, que vienen esta semana cargadita de confesiones íntimas, gustos sexuales y cochinadas favoritas.

En la revista ¡QMD! una provocadora Terelu Campos nos confiesa sus gustos sexuales. Lo hace por la emisión del último episodio de la segunda temporada de Las Campos, que precisamente trató la vida sexual de madre e hija (Terelu casi se hace pis encima de los nervios en la cita a ciegas que cerró 'Las Campos').

Cuanto Lequio le preguntó si es más "de mortero o monedero", contestó que "evidentemente por delante, por detrás te dan por cualquier sitio que vayas". Y así con varias cosas (La confesión sexual de Terelu Campos que escandaliza a 'Madre' Teresa y a la encallecida audiencia de Telecinco).

Terelu Campos desvela sin pudor sus preferencias sexuales, incluso en soledad (Miriam Sánchez, ex de Pipi Estrada, recomienda a Terelu, tambien ex de Pipi, que use vibradores para masturbarse).

"Hablo mucho de sexo, pero no lo practico" confesaba Terelu dando pie a los colaboradores de Ana Rosa a interrogarla sobre sus intimidades. En la línea que acostumbra Alessandro Lequio enseguida ha querido averiguar si a la hija de María Teresa Campos le gustaba darse placer a sí misma, a lo que ha respondido sin ningún pudor que "varias veces" (Terelu revela en directo, al guarrete de Lequio, su patosa relación con el sexo para 'calentar' el final de 'Las Campos' ).

Posteriormente a la emisión de Las Campos, Terelu confesó en Sábado Deluxe llevar "un año y ocho meses" sin compartir lecho con un hombre.

"Ni me acuerdo", dijo jocosamente ante las preguntas de Jorge Javier.

En el caso de la madre, el especial del reality dejó también un par de perlas... simplemente porque el hecho de hablar de sexo, con lo pudorosa que es la veterana María Teresa Campos, ya tiene valor en sí mismo.

La periodista habló tranquilamente del tema con Edmundo señalando que el tamaño no importa para ella... o, en realidad, sí.

Ella dijo que lo de que cuanto más mejor, más bien no, y que en su caso es más bien lo contrario: el tamaño grande es muy molesto. Luego, Luján Argüelles añadió que el micropene está muy mal vendido.

Además, Ivonne Reyes gana la demanda a Pepe Navarro y asegura que "todo cae por su propio peso".

Y Mar Flores y Elías Sacal se pasean por Madrid tan campantes, desmintiendo de golpe todos los rumores de crisis entre ambos.

Además, Laura Matamoros asegura que "no iría ni muerta a Supervivientes con Makoke", como ya contó para Chic.

En la revista Pronto se enumeran los famosos que han logrado vencer al cáncer: Chenoa, Lolita, Terelu Campos, Joan Manuel Suerrat, Inés Ballester, Josep Carreras, Luz Casal, Michael Douglas, Concha Velasco...

Además, cuentan la verdad sobre el escándalo de la final de Got Talent que se llevó el bailarín de rockabilly Antonio el Tekila, sorprendente ganador gracias a la iniciativa de un foro de internet, Forocoches. Una sorprendente decisión que provocó la ira del miembro del jurado Risto Mejide, y que ha arrojado dudas sobre el sistema de votación del concurso.

Ciertos internatura encontraron un fallo en la web de Telecino y, tras modificar un código interno, consiguieron que la página emitiera votos sin cesar. Mediaset emitió incluso un comunicado, pero para negar esta versión. No es el primer troleo de Forocoches, protagonista de otros votos masivos como el de John Cobra en Eurovisión 2010.

En Interviú desnudan a Carla Figueroa Domecq, nieta de la condesa de Romanones, que confiesa que estuvo "locamente enamorada del hijo de Bárcenas"

. Dice que, no obstante, no estuvo a la altura cuando a su madre le diagnosticaron cáncer.

Además, habla por primera vez de la herencia de su abuela, como el caso de "un collar que mi abuela subastó y compró la princesa Corinna", que asegura que era de ella. "Es parte de mi herencia, mi madre se casó con él".