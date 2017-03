Eduardo Martínez Rico: "Los géneros umbralianos son los del yo: memoria y diario"

Las tesis académica de Eduardo Martínez Rico sobre la obra novelística de Francisco Umbral es tan amena que podemos tomarnos la osadía de resumirla en unas breves líneas.

Pocos escritores han conocido tan de cerca a Umbral como Martínez Rico. Haber compartido tantas horas de charla con él le permitió convertirse en un experto traductor de sus gestos y miradas.

Miradas de un personaje resbaladizo, sensible, cascarrabias, afectuoso, amante de los animales y, sobre todo, de la mujer. "Muchas de las cosas que me ha contado en nuestras conversaciones eran la antítesis de lo que luego escribía", afirma en una entrevista con PD en la que nos advierte de que en Umbral nada a simple vista lo que parece. "Llevamos la verdad por fuera, la carne, y la máscara por dentro".

Umbral se consideraba un escritor de ambientes, de climas más que de personajes y conflictos. "Me preocupa que en mis páginas se respire un ambiente, un olor, una temporalidad", decía.

Eduardo Martínez Rico.

Se lo confiesa el autor de Mortal y Rosa en otro libro de conversaciones recién editado por Imágica, Umbral: las verdades de un mentiroso ilustre, en la que recuerda una frase de Baroja: "La calle era larga y olía a pan".

Para Umbral el olor es lo único que no puede poseerse, como el estilo y la voz propia, el santo grial que Umbral persiguió sin descanso dejando atrás la huella de más de cien títulos.

‘A mí me preocupaba tener una voz, no sólo decir cosas sino que resultasen dichas por mí. Había comprendido lo que muchos comprenden jamás: que no se queda por unas ideas, por unos argumentos, por unas obras. La literatura no consiste en inventar sino en observar. ‘Ver en lo que es', decía Stendhal.