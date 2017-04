'Papel' vuelve a sobresaltar al lector tradicional de 'El Mundo' encumbrando hasta el infinito a Revilla

La revista 'Papel' volvió a cargar de razones este domingo 2 de abril de 2017 a quienes opinan que no es el suplemento adecuado para que El Mundo atraiga a nuevos lectores o conserve a los de toda la vida--El separatista Rufián posa con un modelito de Zara para una babosa entrevista en 'Papel'--.

Tras protagonizar episodios que quedarán lejos de haber depositado un poso de satisfacción entre los lectores tradicionales del diario, como el de otorgar una categoría ficticia al periodista podemita Antonio Maestre, Papel se fija ahora en otro de los gurús de laSexta para dar la brasa por enésima vez--Ridículo del suplemento 'Papel': otorga trato de 'experto' al periodista que no sabía quién era Copérnico--.

Revilla, más podemita que Iglesias y Errejón juntos

Miguel Ángel Revilla es entrevistado entre un sinfín de epítetos extremadamente amables:

Es el gran icono de la telecracia. Ni político, ni actriz, ni deportista, ni famosa sin oficio. En España no hay hoy nadie más omnipresente en la pequeña pantalla que él.

El omnipresente rostro televisivo dice en cambio que por mucho que insista 13TV, allí no va a ir:

Me han invitado varias veces de Sálvame, y lo de 13TV es ya insistencia. Tengo respeto por esos programas, pero no me veo allí...

También me han llamado de Supervivientes y de lo de la piscina [Splash, famosos al agua]. Hombre, vamos a ver... Creo que soy un tío serio que dice cosas más o menos serias, aunque a veces les dé un toque de humor.