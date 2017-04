La zafiedad de Podemos será imbatible mientras el PSOE se dedique al soneto

Variaditas vienen las tribunas de opinión en la prensa de papel este 6 de abril de 2017. Desde las ideas del PSOE que se centran en preguntarle al Gobierno usando el soneto, a las incoherencias podemitas, pasando por Murcia o por cómo se ve desde el resto de España lo que sucede en Cataluña.

Jaime González, en las páginas de ABC, destaca la habilidad poética del diputado socialista José Andrés Torres Mora frente al estilo barriobajero de Pablo Iglesias:

La diferencia entre Pablo Iglesias y Torres Mora no está en el empleo más o menos correcto de los endecasílabos, sino en la educación. El primero es un zafio con ínfulas de pensador; el segundo, un parlamentario socialista reñido con la métrica.

Ignacio Camacho cree que la única duda que hay para esta legislatura es la de cuándo a los podemitas se les acabarán sus numeritos circenses:

Alfonso Ussía apunta en La Razón la incoherencia de la que hace gala Podemos después de la pillada a Espinar con la Coca-Cola:

Luis Ventoso le da a Susana Díaz las claves para reflotar al PSOE:

Isabel San Sebastián asegura que el espectáculo de Murcia se resume en varias ‘pes':

Raúl del Pozo, en El Mundo, en referencia a lo que sucede en Murcia, asegura, viendo como Pedro Antonio Sánchez, el presidente dimitido, se aferra al escaño, que:

La política no es un afrodisiaco, sino la manera de vivir de alguna gente que no vale para otra cosa que no sea mandar y mangonear.