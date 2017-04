El delirante error del 'New York Times' con Ivanka Trump

Aquí hay algo claro: Ivanka Trump tiene una relación muy estrecha con su padre, Donald Trump. Pero no es su mujer (Trump no se va por las ramas: dona sus tres primeros sueldos al Servicio Nacional de Parques).

El periódico The New York Times cometió ese error este miércoles 5 de abril de 2017 en un artículo titulado Tracking the President's Visits to Trump Properties [Siguiendo las huellas del presidente en sus visitas a las propiedades Trump].

El reportaje describe las visitas del presidente estadounidense a sus propiedades —las que ha hecho durante 22 días de los 76 que lleva en el cargo, más de una cuarta parte del tiempo que lleva de mandato— (Pablo Iglesias hace el ridículo planetario en Twitter: Manda un mensaje a Trump apoyando al dictador Asad).

No obstante, una de las partes más memorables del artículo es la confusión a la hora de identificar a la hija de Trump como su esposa, lo que les ha llevado a tener que publicar esta embarazosa corrección:

Corrección: 5 de abril de 2017 Debido a un error de redacción, la versión anterior de este artículo identificaba por error a Ivanka Trump como la mujer del presidente Trump. Su esposa es Melania. Ivanka es una de sus hijas.

NYT corrige: Ivanka Trump es la hija del presidente, no su mujer.

Cabe destacar que el Times admitió su error y rápidamente lo corrigió (algo que el presidente parece incapaz de hacer con sus propios deslices).

OTRAS HISTORIAS RARAS, RARAS...

Este fallo del diario nos recuerda a algunos comentarios extraños y de mal gusto que el presidente estadounidense ha hecho sobre su hija. Por ejemplo, cuando apareció en el programa The View allá por 2006, dijo: "Si Ivanka no fuera mi hija, quizás saldría con ella".

Y el episodio de 2013 en el The Wendy Williams Show, cuando a padre e hija se les preguntó qué tenían en común (La patada en el culo de Donald Trump al verdadero amo de la Casa Blanca).

Ivanka: "O las propiedades o el golf".

Trump: "Bueno, yo iba a decir el sexo".

Por último, el pasado octubre a Ivanka Trump le gustó un tuit de la cuenta del HuffPost Politics con un enlace a una historia titulada "Donald Trump: Sure, Call My Daughter A 'Piece Of Ass'" [Claro, llamad a mi hija trozo de carne]: