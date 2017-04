Los amigos raperos de Iglesias vuelven a fijarse en la prensa como objetivo: "Eres un puto miserable, Marhuenda"

La portada del diario La Razón de este domingo 9 de abril de 2017 irritó a los podemitas 'Chikos del Maíz', muy amigos de Pablo Iglesias--Así ven a Iglesias sus amigos: "Esa mirada que dice 'como toques a Irene te rajo'"--.

El diario conservador titulaba, en torno al supuesto desarme de la banda terrorista ETA en el paripe de Bayona, que "sin justicia no hay fin", añadiendo que los etarras no han entregado "al menos, 160 pistolas, 5 toneladas de explosivos, 3 misiles ni el aparato de falsificación"--Iglesias no levanta cabeza: los Chikos del Maíz se retiran de los escenarios--.

Podemos asegura que es Marhuenda quien marca la línea ideológica en RTVE

Como es habitual en él, Paco Marhuenda, director de La Razón, publicaba en su Twitter la portada en cuestión.

Desde el perfil oficial del grupo de rap izquierdista, le contestaron así:

@pacomarhuenda Eres un puto miserable. — Los Chikos del Maíz (@chikosdelmaiz) 9 de abril de 2017

El periodista y tertuliano no se arredró ante las amenazas:

Nuestra #portada en defensa de las víctimas molesta a los amigos de los verdugos. Se han expresado a su estilo: con insultos #ConLasVíctimas pic.twitter.com/OGlSIooci2 — Francisco Marhuenda (@pacomarhuenda) 9 de abril de 2017