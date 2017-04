Podemos se suma con entusiasmo a la bacanal de impunidad y legitimación de ETA

Cuenta El Español que el 'Carnicero de Mondragón', Josu Zabarte, estuvo bien acompañado en Bayona escenificando el paripé del desarme.

Había dirigentes políticos dentro y fuera del escenario, representantes de la histórica Batasuna como Arnaldo Otegi, Rufino Etxeberria o Pernando Barrena. Estaba presente Eusko Alkartasuna por medio de Peio Urizar...

Y Podemos a través de la presidenta del Parlamento de Navarra, Ainhoa Aznárez y la líder de la formación morada en el País Vasco, Pili Zabala, entre otros. También se cruzaban entre la gente por las calles de Bayona caras conocidas como la del expreso de ETA, exsenador de Bildu y abogado de etarras, Iñaki Goioaga.

Ainhoa Aznárez es la misma que no quiso guardar un minuto de silencio en febrero de 2016 por los desplazados forzados por el terrorismo de ETA. --Ainhoa Aznárez (Podemos) intenta evitar un minuto de silencio por los desplazados del terrorismo de ETA-- También fue noticia por utilizar el coche oficial para irse de vacaciones con su marido. "Soy una presidenta del Parlamento euskaldun, feminista y republicana".

MALESTAR ENTRE LOS PRESOS

En La Razón el experto en terrorismo J. M. Zuluoga, habla del malestar que existe entre los presos de ETA y el aparato político de la banda:

"La postura maximalista de Otegui no se entiende salvo que quiere poner la venda antes que la herida a los presos, conocedor de que esas medidas que se habían dado como conseguidas a los reclusos se van a retrasar en el tiempo o, sencillamente, no se van a alcanzar nunca. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha dejado claro que no se va producir ningún tipo de contraprestación".