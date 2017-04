Lluvia de huevos venezolanos sobre el dictador Maduro en un desfile militar

Lluvia de huevos venezolanos sobre Nicolás Maduro. El presidente venezolano fue recibido con abucheos y objetos voladores durante el desfile militar en San Felix, del estado de Bolívar--Asi torturaron los amigos de Podemos a tres jóvenes españoles en Venezuela--.

El mandatarios saludaba a sus partidarios desde un jeep militar cuando algunos incontrolados comenzaron a hacerle llegar su descontento con una lluvia de huevos, lo que obligó a la cadena de radio y televisión a interrumpir la retransmisión.

Los opositores reaccionaron en las red social Twitter por lo ocurrido, entre ellos el presidente del Parlamento venezolano, Julio Borges, y el también diputado opositor Henry Ramos Allup.

El pueblo en San Félix como en toda Venezuela rechaza a Maduro y repudia su DICTADURA. Respeto a la Constitución y al voto ya! #11Ab pic.twitter.com/jiiQ6KTYE4 — Julio Borges (@JulioBorges) 12 de abril de 2017

En España de momento, silencio entre los acérrimos partidarios del régimen chavista. En Podemos no ha habido reacciones pero ya hay quien, no sin sorna, comenta que cuenta las horas para que salga Pablo Iglesias y afirme que lo sucedido demuestra que en verdad no hay hambre en Venezuela.