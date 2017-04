El ídolo rapero de Pablo Iglesias estalla contra Ignacio Escolar: "¿Quién necesita a la derecha cuando te pueden linchar los tuyos?"

No es la primera vez que tenemos que hablar de Nega y de las andanzas de su grupo, una de las bandas de cabecera de Pablo Iglesias--Los amigos raperos de Iglesias vuelven a fijarse en la prensa como objetivo: "Eres un puto miserable, Marhuenda"--.

El rapero, componente del grupo 'Los Chikos del Maíz', uno de los grupos idolatrados por el secretario general de Podemos, protagonizó una polémica absurda que acabó rematando en su Twitter personal arremetiendo contra medios que parece ser consideraba de su bando, como Eldiario.es--Javier Marías sacude una tunda de sopapos a Pablo Iglesias y los militantes más fanáticos de Podemos por forofos--.

Todo vino a cuenta de un supuesto maltrato que recibieron el tal Nega y un periodista de La Marea, Daniel Bernabé, en un bar de la localidad madrileña Fuentidueña de Tajo--Carlos Herrera vapulea a Pablo Iglesias y a Podemos por sus besos a los 'matones' de ETA: “Sois basura” --.

Allí no fueron todo lo bien atendidos que ellos hubieran deseado, al preguntarle al dueño si no tenían menú del día y responderles este con un escueto y rotundo no--El grupo de cabecera de Iglesias amenaza a Pablo Casado (PP): "Para él zulo y trabajos forzados"--.

El desagravio sufrido le facilitó material suficiente para compartirlo con sus seguidores, aunque hubo muchos que arremetieron contra el supuestamente desagraviado al afearle su mentalidad urbanita en contra de las costumbres del mundo rural: "Señoritos de ciudad", fue lo más agradable que escuchó--Pablo Iglesias, Alberto Garzón otros podemitas con camisetas de la URSS juegan una pachanga en El Retiro de Madrid--.

Hasta ahí nada del otro jueves. Lo que ocurre es que algunos medios consideraron noticiable recoger la polémica y las posteriores reacciones a la misma y claro, esto para un rapero podemita y amigo de Pablo Iglesias, o lo que es lo mismo, con un peculiar concepto de la libertad de expresión, no fue bien encajado--Pablo Iglesias ha perdido la chaveta: se pone a hablar como si fuera su perro en la radio --.

Un rapero de izquierdas de Podemos, un articulista de La Marea y hasta Ismael Serrano suponen un pastel demasiado goloso como para no hacer sangre

Pero no quedó ahí. Eldiario.es, que también recogió la 'noticia', fue objeto de la ira del rapero. 'Ya hasta me atacan incluso los nuestros', se quejo amargamente.

El @eldiarioes y su periodismo de investigación. ¿Quién necesita a la derecha cuando te pueden linchar los tuyos? https://t.co/IRHLtYl5li — Nega [Oficial] (@Nega_Maiz) 10 de abril de 2017

Esta gente por encima del bien y el mal y los extremos se tocan. Esta gente: https://t.co/8uJuAF0YGt — Nega [Oficial] (@Nega_Maiz) 10 de abril de 2017

Y los de CTXT son lo mismo que O.K. diario y en medio estamos nosotros los sensatos. Y librepensadores. — Nega [Oficial] (@Nega_Maiz) 11 de abril de 2017