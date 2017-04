Rectificación de Leire Pajín a Periodista Digital

En relación al videoblog de Verdad Mentira titulado '¿Qué fue de Leire Pajín?' publicado en Periodista Digital en virtud de la ley reguladora del Derecho de Rectificación Pajín ha hecho llegar a la redacción la siguiente rectificación:

"En relación a la información difundida en el vídeo publicado en este medio, titulado 'Qué fue de Leire Pajín', presentado y comentado por el periodista Luis Balcarce, la Dirección de Periodista Digital se retracta públicamente de algunos de las informaciones vertidas en el mismo, por no corresponderse con la realidad y por no haber sido extraidas de fuentes solventes. En particular, la presente rectificación afecta a los siguientes extremos:

La información relativa al importe de los honorarios percibidos por Doña Leire Pajín en el desempeño de los cargos mencionados en el video emitido con fecha de 10 de abril de 2017 no ha sido obtenida de manera rigurosa ni consultada con los organismos y entidades en los Pajín prestó los mencionados servicios profesionales. En cualquier caso, lso cargos mencionados no fueron coincidentes en el tiempo, refiriéndose a etapas distintas en la carrera profesional de Pajín, por lo que no se trata de ingresos mensuales, tal y como se afirma. Tampoco ha sido obtenida de fuentes solventes ni contrastada la información relativa a la creación de un puesto de directora especificamente para ella, en el Instituto de Salud Global en Barcelona"