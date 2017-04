Sostres se cachondea del Barça: "La entrada de Gomes fue como si Rajoy fichase a ZP para salir de la crisis"

Demoledora crónica de Salvador Sostres en el ABC este 12 de abril de 2017. Prácticamente no deja títere con cabeza en su análisis del partido de ida de los cuartos de final de la Champions League entre la Juventus de Turín y el Barcelona (3-0).

Arrancaba así:

El agobio italiano era intensísimo y el Barça no conseguía pasar de medio campo. Luis Enrique le gritaba agónicamente a su portero que jugara la pelota en largo y el alemán sufría demasiado cuando no le hacía caso. Y lo que se veía venir sucedió: Dybala, aunque es verdad que libre de marca, se volteó dentro del área para cruzar un soberbio disparo seco y preciso lejos del alcance de Ter Stegen.

Recordaba que:

Neymar -ese chico al que el Barça paga a precio de estrella y que se perderá el Clásico por hacer el tonto en Málaga- intentaba fallidas filigranas que no sólo no aportaban nada sino que generaban peligrosos contraataques del contrario. Messi compareció en el 20 para servirle una prodigiosa asistencia a Iniesta, que remató con su habitual delicadeza para que Buffon acreditara su talento con una mano extraordinaria. Pero fue un espejismo en la nada y quien volvió a marcar fue Dybala, en el 21, de un buen disparo desde el borde del área. Mascherano le dejó solo y el Barça naufragaba sin argumentos para consolidar ni que sólo fuera un poco de esperanza.

Y palo a las decisiones de Luis Enrique:

Remachaba de esta guisa:

El Barça pudo marcar, pero Suárez no estuvo fino y Buffon sí: qué bueno que es todavía Buffon, tan bueno como ha sido siempre. El árbitro le anuló un gol a Khedira por un fuera de juego que no lo era y el Barça daba una imagen de impotencia y de frustración que hacía pensar en que el equipo, y el club, necesitan a alguien que tenga una idea valiosa para poder construir un proyecto nuevo. Valiosa o no, ¿es capaz Bartomeu de tener alguna idea? Sería la primera vez, y a todos nos dejaría boquiabiertos. Entre algunas noches afortunadas y los restos de su inmenso talento, el Barça no acaba de verse reflejado en el espejo de su evidente final de trayecto, pero un banquillo cansado y un palco vacío (de inteligencia) son la receta perfecta para alargar la agonía y hundirse en la miseria.