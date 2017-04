¿Por qué no pasa el 'tramabús' por la embajada iraní o por la VPO de Espinar?

Entre la citación como testigo de Mariano Rajoy por el 'caso Gürtel' y el 'tramabús' de Podemos se mueven este 19 de abril de 2017 las tribunas de opinión y editoriales de la prensa de papel.

Federico Jiménez Losantos, en El Mundo, asegura que Rajoy declarará en el caso de la Gürtel porque sabía a ciencia cierta de dónde cobraba ciertas cantidades:

Rajoy no puede decir que no sabía de dónde venía lo que cobraba; si no lo sabía era porque no quería enterarse; y si no se enteraba es porque lo sabía.