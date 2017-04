Paco Marhuenda retoma triunfante su 'tour' de platós y no se plantea dejar 'La Razón': "Ni de coña"

No es Paco Marhuenda, a pesar de su tono educado y maneras esmeradas, un tipo quer se achique. Tampoco de los que se ponen a temblar en la adversidad.

No es rencoroso, aunque acaba de ajustar sin citarlo por su nombre cuentas con Pedrojota (Paco Marhuenda le atiza un buen palo al 'piscinero' Pedrojota Ramírez).

Y es persistente:

"La Razón nunca ha coaccionado a Cristina Cifuentes",

Eso ha afirmado tajante este 21 de abril de 2017 Francisco Marhuenda en Al rojo vivo.

Acudía el periodista al plató tras ser imputado por supuestas coacciones a Cifuentes en la presunta trama de corrupción del Canal de Isabel II.

Paco ha reaparecido este viernes en televisión. Primero en Espejo público y luego en Al rojo vivo, los programas en los que habitualmente colabora.

Este sábado, además, estará en La Sexta Noche para responder a las preguntas de Iñaki López y el resto de colaboradores.



Marhuenda ha vuelto a explicar lo que dijo este jueves ante el juez y ha negado presiones a Cifuentes.

"No me preocupa esta imputación, no he hecho nada".

"Prefiero que penséis que soy bobo y buena persona a que soy listo y mala persona".