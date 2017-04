Antológico 'zasca' de Elorza (El País) al demagógico y sectario 'Pablenin'

De todo un poco, como en botica, podrán encontrar en las tribunas y editoriales de la prensa de papel los lectores habituales este 22 de abril de 2017. Resaca de la 'operación Lezo', algún periodista que se las da de aristócrata que no se entera (o no quiere enterarse) de la realidad para que ésta no le estropee la columna que ya tenía perpetrada desde el 20 de abril de 2017 o los palos a Pablo Iglesias y a su modelo, el chavista Nicolás Maduro.

Manuel Marín, en las páginas de ABC, asegura que el PP, pese a sus intentos por regenerarse, se ha visto sorprendido por los tiempos judiciales, muy lentos para que según qué cosas:

Lo que se fue ayer, vuelve hoy porque el paquidérmico entramado de nuestra justicia entierra a sus muertos tarde y mal. El PP sigue abierto en canal. Se confió.

Ramón Pérez-Maura, que no se entera de qué va la película ni se ha molestado en escuchar las declaraciones de Francisco Marhuenda, le dedica estas perlas al director de La Razón. ¡Cuánta bilis en tan pocas líneas de este marqués del periodismo!

Creo que en este oficio, como en todos, hay mucha, muchísima bastardía. Pero jamás aceptaré que todos somos iguales.

Antonio Elorza, en El País, atropella a Pablo Iglesias por su autobús sectario:

Contra la metástasis de corrupción en el PP, de González a Rajoy, sobran autobuses demagógicos. Ahí están los jueces.

Alfonso Ussía le lanza en La Razón una clara advertencia a Maduro si no quiere acabar como el matrimonio Ceaucescu:

Maduro puede tener más suerte. Un helicóptero cubano le garantizaría el asilo en Cuba. Pero le recomiendo que no confíe en pilotos venezolanos. Pueden hacer con él y su Cilia Flores lo mismo que los rumanos con Ceaucescu y su Elena.

Iñaki Zaragüeta, periodista independiente donde los haya, asegura que nadie jamás le ha tocado una sola línea o le han impuesto que haga campañas en contra de alguien: