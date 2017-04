Te faltaron ovarios, Soraya: a 'Shrek' Junqueras debías haberle regalado el Código Penal

Este 23 de abril de 2017, día mundial de la Literatura y fiesta en Cataluña, Sant Jordi, las tribunas y editoriales de la prensa de papel siguen con el mismo tema, la detención y prisión para el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

Aún así, hay alguna que otra reflexión sobre las elecciones en Francia, con la celebración de la primera vuelta y la pasividad del Gobierno español con el separatismo catalán.

El editorial de El País alaba la actitud de Cristina Cifuentes por actuar ante los hechos acaecidos con la detención de Ignacio González:

El editorial del ABC apalea al PP por su inmovilismo frente a los casos de corrupción:

Ignacio Camacho, en las páginas de ABC, resalta que el palo que se ha llevado el PP con la detención de Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, es de los que lleva propina:

Madrid no es Murcia ni Valencia; lo que ha saltado en pedazos es el bastión simbólico, el escaparate del centro-derecha

Jon Juaristi eleva el caso de González a una cuestión general y asegura que en España las administraciones locales son un foco de corrupción:

Luis Ventoso aplaude el gesto del Gobierno de España de apoyar la festividad de Sant Jordi, pero entiende que Soraya Sáenz de Santamaría debería de haber tenido más cintura y más mala leche con su regalo a Junqueras:

Alfonso Rojo, en La Razón, asegura que no siente envidia de los franceses y da sus motivos:

Hoy van a las urnas nuestros vecinos y no me generan celos de ningún tipo. Todo lo contrario. Si las encuestas no la pifian del todo, la ciudadanía va a elegir entre la extrema derecha y la extrema izquierda.