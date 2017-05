Reverte destroza al 'Macho Alfalfa' de Podemos con una simple y envenenada pregunta: "¿Lee Pablo Iglesias?"

El escritor Jorge Martínez Reverte está perplejo con Pablo Iglesias porque posiblemente el líder de Podemos no lea.

Su columna, donde se cuestiona sobre las habilidades lectoras del político de Podemos, publicada en el diario El País este 5 de mayo de 2017, ha levantado una gran polvareda.

Tiene un título muy llamativo, '¿Lee Pablo Iglesias?', y se ha colocado como TT (Trending topic, o tema del momento) en la red social Twitter. Muchos de ellos, afines al partido morado rabiando contra el autor de la columna:

He leido el articulo"lee pablo iglesias"no le he encontrado mucho sentido,imagino q es 1 titular xa hacerlo TT y aprovechar xa insultar

¿Lee Pablo Iglesias? Lo he leído por encima y no salgo de mi asombro. Hay que ser muy memo y estar muy escocido para escribir esa bazofia.

Veo el HT y el artículo "¿Lee Pablo Iglesias?"... y no sólo lee, sino que tiene + cultura que muchos políticos. Yo preguntaría ¿Lee Rajoy?.

Reverte aclara que la cuestión que da nombre al título de la pieza no pretende ser una pregunta ofensiva.

Al fin y al cabo, tres de cada diez españoles no leen nunca un libro, según las encuestas que maneja el Ministerio de Cultura, que no creo que estén manipuladas ni por la institución de gobierno ni por los encuestados.

O sea, que los españoles que no leen no solo son muchos sino que, además, no tienen vergüenza de confesárselo a un encuestador.