Alfonso Rojo: "El PSOE, el de los 138 años de existencia, el de Felipe González, se ha ido por el vertedero"

¿No quieres primarias socialistas? Pues toma dos tazas y media. Las tribunas de opinión de la prensa de papel se centran este 7 de mayo de 2017 en la lucha interna en el PSOE, aunque también hay espacio para otros temas como las duras negociaciones del PP para poder conseguir el respaldo a los Presupuestos Generales del Estado o la pasividad del Gobierno de Rajoy con el independentismo catalán.

Alfonso Rojo, en La Razón, cree que ganará las primarias Susana Díaz, pero que el PSOE va a quedar hecho unos zorros:

Ignacio Camacho, en ABC, no da por descartado una sorpresa de Pedro Sánchez y que vuelva a ser secretario general del PSOE:

Ángel Expósito ‘ilumina' al lector con un artículo donde no se moja por mucho que esté lloviendo dentro del PSOE.

No tengo ni idea de quién será líder o lideresa de lo que quede del PSOE dentro de unos días. No me mojo en absoluto. Sólo sé que no está en juego únicamente el PSOE -que también- sino que nos jugamos mucho el conjunto de España.