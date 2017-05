Pedro 'Trump', un trilero con su ideología y con la prensa

Los restos de Franco vuelven a ocupar gran parte de la actualidad en las tribunas de la prensa de papel de este 13 de mayo de 2017. No obstante, a una semana vista de las primarias del PSOE, el 21 de mayo de 2017, también hay lugar para alguna columna dedicada con 'cariño' al señor del 'no es no'.

Ignacio Camacho, en ABC, al hilo de todo lo que ha sucedido respecto a la PNL para exhumar los restos de Franco en el Valle de los Caídos, destaca la obra de Manuel Álvarez y Roberto Villa:

Los autores no esperaban palmaditas ni felicitaciones; sabían que en España la hostilidad, la descalificación o, en el mejor de los casos, el silencio, son la recompensa habitual de la obra bien hecha.

Ramón Pérez Maura asegura que el tema de los restos de Franco es una polémica que la izquierda ha sabido colocar magistralmente en la agenda informativa:

Lo único que nos prueba esta polémica inútil es la enorme capacidad de la izquierda española para marcar la agenda y conseguir que se traten los temas que ellos desean y cuando ellos lo quieren aventar.

Ignacio Ruiz Quintano coge por la solapa al líder de Ciudadanos por sumarse al asalto de la tumba de Franco:

Rivera, el nadador, que se ha venido arriba (él sabrá por qué) con Macron, se ofrece a bajar al sepulcro y resolver el misterio del «atado y bien atado.

Rafael Moyano, en El Mundo, cree que no es hora de estar jugando con los restos del dictador franquista:

Tanto cuidado, o miedo, se tuvo en remover la historia, que se dejaron de hacer cosas para las que ya ha pasado su momento, porque la memoria viva es ya memoria histórica.

Teodoro León Gross tilda de trilero a Sánchez por su constante cambio de parecer ideológico:

Como en el juego del trile, no es fácil saber cuándo está en el centro, a la izquierda, al centroizquierda o al radicalizquierdismo; porque el ojo humano no rige a la velocidad de trilero.

‘El Submarino' de La Razón le mete una buena sacudida a Pedro Sánchez:

El candidato improvisó una convocatoria de rueda de prensa que a la postre resultó una fusión con un acto ya previsto, de forma que en la misma sala, apiñados, estuvieron redactores y afiliados, prestos a jugar el papel de hooligans con su líder. Sánchez ahondó así en su ninguneo a la prensa. Igualito a Donald Trump.

Luis Ventoso, en ABC, le pone las cosas claras a esa ‘generación botellón' que está todo el día pegada a las nuevas tecnologías:

Es imposible enfrentarse a estudios complejos de lengua o matemáticas con un dedo fuchicando en el «guasap» y otro dándole al «feisbuk»

Salvador Sostres asegura que el secesionismo en Cataluña tiene los días contados: