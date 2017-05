Caño agradece el galardón a 'La Sultana' y El País apuntilla al 'mutante' Sánchez en la recta final de las primarias

Antonio Caño y El País siguen pegándole duro a Pedro Sánchez. De esta forma, el diario de Prisa 'agradece' así a la candidata de las primarias Susana Díaz la Medalla de Andalucía concedida al director del rotativo--Juan Luis Cebrián: "No creo que 'El País' deba ser un periódico de izquierdas"--.

No fueron pocas las voces que clamaron contra la decisión de la presidenta andaluza de galardonar a Caño--Bofetón de El País a Sánchez: "Su presión sobre el diario es inmoral"--.

Parecía evidente que de esa manera Díaz buscaba un aliado mediático en la carrera por las primarias, que tras el debate celebrado en la sede de Ferraz el pasado 15 de mayo de 2017 ha estallado en su máxima crudeza--El País le pone la esquela a Pedro Sánchez: "Es un insensato sin escrúpulos"--.

Gabilondo augura un futuro de lo más oscuro para el PSOE después de las primarias

El movimiento resultó aún más sospechoso si recordamos que la medalla andaluza llegó después de que El País desmantelase su edición en esta Comunidad Autónoma, despidiendo a la mayor parte de los periodistas--Pedro Sánchez pidió a Telefónica que presionase al director de 'El País'--.

Bajo la batuta de Caño El País siempre fue muy combativo contra el exsecretario general Pedro Sánchez...y la cosa continúa por los mismos derroteros--Susana Díaz no se tapa y galardona con la Medalla de Andalucía al director de 'El País' pese a la desmantelación de su edición andaluza--.

Este 18 de mayo de 2017 El País vuelve a la carga. En un texto titulado 'Pedro Sánchez: acción mutante' le dan al aspirante hasta en el cielo del paladar.

Firmado por Rubén Amón, se pueden leer cosas así:

Las interrogaciones localizan los vaivenes de una trayectoria volátil.

[...] representa un ejemplo de transformismo político en el camino de la propia supervivencia.

El eslogan del monosílabo. "Me parece muy bien que, si no tienes ideas, cojas las mías". He aquí el mayor reproche que hizo Patxi López a Pedro Sánchez en el debate del lunes. Se trataba de reflejar la volatilidad del compañero, la interinidad de su proyecto

[El slogan del 'no es no'] Parece el contrapeso sólido de una trayectoria gaseosa, pero ni siquiera el no a Rajoy fue una convicción absoluta en el sanchismo