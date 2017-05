'Time': el Kremlin invade la Casa Blanca

¿Qué está pasando en la Casa Blanca? La revista Time lo tiene claro: en la portada de su edición de mayo no deja lugar a dudas.

Diseñada por la empresa Brobel Design, la publicación explica los motivos por los que han querido dedicarle la portada a la injerencia rusa en la política estadounidense.

Ya no es sólo por cómo la piratería ruso pudo haber interferido en el proceso electoral de 2016, sino por todo lo que está pasando ahora.

