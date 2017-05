Las hordas podemitas acosan a Javier Marías por comparar al partido de Iglesias con la Falange

Javier Marías habló de todos los partidos en su último artículo para El País Semanal, pero a tenor de las reacciones, parece que solo los fans de Podemos se han molestado--Podemos no llena la Puerta de Sol ni fletando autobuses como hacía Franco--.

El columnista del dominical del diario de Prisa aludió en 'La peligrosa parodia' a las corruptelas del PP, a la batalla interna de los socialistas, el chantaje del nacionalismo...pero también mencionó a Podemos al comparar a la formación de Pablo Iglesias con el partido fascista que en su día fundó en España José Antonio Primo de Rivera, y eso ha escocido. Y de qué manera:

Hay un partido que se proclama de izquierdas, Podemos, y que es lo más parecido a la Falange desde que feneció la Falange.

Una afirmación que le ha valido a Marías toda clase de críticas y ataques en las redes sociales de las cuales afortunadamente para él no tendrá constancia, ya que las repudia abiertamente y reconoce no usar ninguna de ellas--Frank Cuesta: "Señor Pablo Iglesias, controle a estos tontos de Podemos"--:

Hace ya tiempo que temo echarle el primer vistazo al periódico de la mañana. Uno va de sobresalto en sobresalto, de noticia en noticia alarmante cuando no espantosa. Ya sé que siempre ha sido así; que las noticias buenas no son noticia y que lo que la gente desea por encima de todo es indignarse y escandalizarse.

Agresión de Podemos a mujeres víctimas de maltrato: "¡Putas!"

Y este deseo no ha hecho sino ir en aumento desde la aparición de las redes sociales y la dictadura de la exageración en el periodismo

Hay dos tipos de artículos de Javier Marías:

- Los que abomina de todo lo que vino después del Paleolítico.

- Atacar a Podemos. — Jose (@Jose_1781) 21 de mayo de 2017

Javier Marías es lo más parecido a José María Pemán desde que feneció José María Pemán. #PuestosADecirChorradas (y no soy de @ahorapodemos ) pic.twitter.com/dCEfEACRuD — Jaume Mayor (@JaumeMayor) 21 de mayo de 2017

Javier Marías, la peligrosa parodia sois todos los que no tenéis más fin que justificar corruptos y blanquear élites#FelizDomingo

Paráclito pic.twitter.com/nHu3SW5fhC — Accountable (@Accountable2019) 21 de mayo de 2017

Marías comienza fijándose en los despropósitos internacionales que allí fuera en el exterior parecen representar figuras tan variadas y tan variables como Marine Le Pen, Donald Trump, Theresa May...

Pero también habla de la política nacional, y en su repaso no falta la situación de los Podemitas, a los que, al parecer, no ha gustado nada la comparación--El de Podemos a la opositora venezolana: "¡Lástima que no te hayan matado, bonita!"--:

Sólo (les) falta sustituir el vetusto himno de Quilapayún en sus mítines por el más vetusto Cara al sol, y le saldrá el retrato.

Leo que Javier Marías es TT.

Una vez más: brocha gorda hablando de lo que no comprende como si supiese más que nadie.

Qué malo es el ocaso. — Filosofía Perdida (@FiloPolitics) 21 de mayo de 2017

Diarrea mental de Javier Marías:La peligrosa parodia,iguala los indignados del 15M con falangismo https://t.co/sm9sVu4eak vía @elpaissemanal — Sapiens 2.1 (@renover2004) 21 de mayo de 2017

Javier Marías, estomago agradecido... Triste, de verdad, muy triste — Paco Lobo (@Cazatalentos) 21 de mayo de 2017

Javier Marías, Fernando Savater, Vargas Llosa, Sostres, Terstch son los referentes ideológicos de Cebrián. La basura unida bajo su sombra — Yo Soy Refugiado (@AbaloneOrtega) 21 de mayo de 2017

El escritor finaliza su repaso al panorama del país así: