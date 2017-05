'El Run Run' que quita el sueño a Ada Colau, "el diario que el Ayuntamiento no quiere que leas"

Los barceloneses se desayunaron desde las 7.30 horas del 25 de mayo 2017 con un gratuito sensacionalista en catalán llamado 'El Run Run', con una foto de Ada Colau en portada y un "Suspendida" como gran titular.

La publicación ha sido editada por el grupo municipal del PDCAT (la antigua Convergència)en el Ayuntamiento de Barcelona.

La publicación, que definen como "el diario que el Ayuntamiento no quiere que leas", fue repartida por unos cien voluntarios --más de 50.000 ejemplares-- en 44 bocas de metro de la capital catalana.

A la cabeza de la publicación están el portavoz municipal del Grup Demòcrata de Barcelona, Joaquim Forn, y Mercè Homs, la presidenta del PDeCAT en Barcelona.

"Suspendida", sentencia sobre la gestión de la alcaldesa durante la mitad de su mandato. "Colau es una broma para los ricos, una pesadilla para las clases medias y un castigo para los más desfavorecidos", cuenta Crónica Global.

Para La Vanguardia, los demócratas tratan de este modo de hacerse fuertes en las calles, recuperar el protagonismo que perdieron unos años atrás.

"Suspesa" es el titular a cinco columnas de la portada dedicado a la alcaldesa Colau. Porque el precio de los alquileres no cesa de subir, cada día se producen siete desahucios, el incivismo y la inseguridad se disparan, el gobierno que tanto habla de participación no convocó ninguna consulta... A los de BComú, no obstante, lo que quizás más les está molestando de la sátira del principal grupo de la oposición es la relación de parejas "colocadas" en el Ayuntamiento.