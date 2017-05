El Mundo sigue siendo una trituradora de directores y cesa ahora a Pedro García Cuartango

Unidad Editorial sigue triturando directores en El Mundo a ritmo de récord. Tras la salida de su fundador, Pedrojota Ramírez, que se mantuvo en el cargo nada más ni nada menos que 27 años al frente del diario, la empresa sigue cambiando de fichas con una facilidad inusitada.

Tras las breves etapas de Casimiro García-Abadillo y David Jiménez ahora le ha llegado el turno a Pedro García Cuartango, que fue nombrado justo hace ahora un año, en el mes de mayo de 2016.

El periodista burgalés llegó al puesto como interino y la empresa, la misma que ahora le ha cesado del cargo, nunca confirmó su designación de manera definitiva. Es el cuarto director destituido en tres años y medio, desde que en la noche del 30 de enero de 2014 se produjera el sorprendente e inesperado adiós de Pedrojota Ramírez.

Cuartango estaba haciendo un buen periódico. Cuartango es brillante, sabio. Cuartango es un gran periodista. Una vez más, cae quien no debe.

Quizá toda la redacción de @elmundoes esté equivocada pero me cuesta creerlo. Cuartango nos ha hecho mejores. Gracias.

Según ha podido saber Periodista Digital, Cuartango dedicó ya sus últimas palabras como director a su redacción en el mediodía de este 30 de mayo de 2017.

Su tono, fiel a su estilo, ha sido positivo y exento de estridencias, a pesar de que fuentes internas de la empresa reconocen que su relación con el empresario italiano Urbano Cairo no era la mejor.

No tengo nada que decir acerca de la decision. No sé quién va a ser el director pero me gustaría que colaborarais con él.

Por el bien de todos, tenéis que seguir adelante y tenéis que seguir trabajando con el mismo empeño y la misma voluntad con que lo habéis hecho conmigo.