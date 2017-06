Un periodista que se lo lleva crudo de TV3 se echa encima de Carles Francino por atreverse a afear el spot antimadridista de Cardiff

El nacionalismo mediático rabia con Carles Francino por sacarle 'tarjeta roja' a TV3.

El canal público en Cataluña consideró que era buena idea promocionar (y de paso, calentar) la final de Cardiff, que disputa el Real Madrid, con un spot muy antimadridista, entendiendo que sería acogido con gran satisfacción por su potencial audiencia, que ellos entienden que será mayoritariamente culé--Nuevo ridículo de la TV3: promociona la final de Champions con un spot muy antimadridista--.

Francino, presentador en la Cadena SER de 'La Ventana', le ha sacado los colores a los responsables de tamaña 'gesta' en un artículo escrito en 'El Periódico' y que se titula 'TV-3: targeta vermella'.

El muy antimadridista spot con el que TV3 anuncia la final de Champions

Tal y como recoge este 2 de junio de 2017 e-Noticies, Francino lamenta que lo que hace la televisión pública que se paga con el dinero de todos los catalanes es hacer un anuncio que responde "a la puñetera manía del 'ellos' y del 'nosotros', de los 'amigos y enemigos' que lo impregna todo. Me parece un anuncio de tarjeta roja"--Ana Rosa le canta las verdades a la pandilla de amigos de TV3--.

Francino se pregunta si la función de un medió público es la de crear "mal ambiente", cosa que parece obvia si nos atenemos al spot en cuestión.

¿Nos hemos vuelto locos? Con un agregado: si la explicación es que se busca complicidad con la mayoría de la audiencia, ¿alguien está seguro de que todos los seguidores del Barça están -estamos- de acuerdo con esta patochada? Por supuesto aquí tienen uno que no

El periodista Toni Soler ha sido de los que ha rabiado mucho con Francino en su cuenta de Twitter y ha tirado del típico argumento de hacerle la campaña al enemigo. Vaya nivelazo.

En base a una anécdota estás haciendo la campaña a PP y Ciudadanos. Lo siento pero hoy no estoy contigo. Y te recomiendo que hagas zapping para comparar

En base a una anècdota estàs fent la campanya a PP i C's. Ho sento, però avui no estic amb tu. I et recomano que facis zàpping per comparar. https://t.co/3kUizSgk9u