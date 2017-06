Pablo Iglesias se presentará en el Congreso sin limpiarse la camisa del bochorno y del ridículo de su moción a Cifuentes

La moción de censura a Mariano Rajoy y el secesionismo catalán copan este 12 de junio de 2017 las tribunas de opinión de la prensa de papel. El intento de descabalgar al presidente del Gobierno será fallido, pero a Podemos lo que le interesa es el ruido, pese al ridículo hecho en el ensayo de la censura a Cifuentes. Sobre los independentistas, nada nuevo en el horizonte, salvo pedirle al Ejecutivo más reacción.

Federico Jiménez Losantos, en las páginas de El Mundo, escribe sobre lo que debería ser el 13 de junio de 2017 el debate de la moción de censura a Mariano Rajoy y deja bien retratados a los podemitas:

Martín Prieto, en La Razón, apunta que Pablo Iglesias se presentará mañana, 13 de junio de 2017, con la camisa sucia de los lamparones del ridículo tras la patochada del 8 de junio de 2017 en la Asamblea de Madrid:

El editorial de El Mundo considera que los socialistas deben plantear su papel en la moción de censura como la oportunidad para mostrar a los electores que son una alternativa sólida para volver a gobernar en España:

Santiago González escribe sobre el acto de Carles Puigdemont anunciando su mamarrachada separatista y detalla que el simple hecho de anunciar la convocatoria del referéndum ya es un delito en sí mismo:

Isabel San Sebastián, en ABC, le recuerda al Gobierno que los separatistas catalanes ya hicieron hace tres años un referéndum y nadie se lo impidió:

Juan Manuel de Prada plantea que el Gobierno de España no debería de rebajarse a dialogar nada con el separatismo:

La estrategia más clara consiste en actuar como si el separatismo no existiese. No aceptarlo como interlocutor, no escuchar sus monsergas, no salir al paso de sus iniciativas torticeras y victimistas.