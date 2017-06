Sánchez, te equivocarás si crees que llegarás a la Moncloa por la moción de censura trampa que te tiende 'Pablenin'

Pedro Sánchez es el protagonista de este 16 de junio de 2017 en las tribunas de opinión de la prensa de papel. El secretario general del PSOE no descarta la posibilidad de echar a Rajoy a través de una nueva moción de censura, aunque ya le avisan de que tendrá que ir de brazos de Podemos, de los rancios separatistas y del brazo político de los terroristas.

Federico Jiménez Losantos cree que Sánchez será el candidato de una próxima moción de censura a Rajoy y no tendrá escrúpulos en unirse con quienes quieren romper España:

El editorial de El Mundo le deja las cosas muy claras a Pedro Sánchez antes de dar un paso y echarse en los brazos de Podemos:

Santiago González le recuerda a Pedro Sánchez el zarpazo que al final le puede meter Pablo Iglesias:

Si llegan a algún tipo de acuerdo, Iglesias se va a poner tan contento como el oso de sexualidad alternativa con la tercera visita del cazador insistente: "Tú no has venido aquí a cazar, ¿verdad?".

Raúl del Pozo, viendo que se plantea una nueva moción de censura para antes de Navidad, ya le dice a los líderes que estarían tras la misma, Sánchez e Iglesias, que dejen de jugar a ver quién tiene el ego más grande:

Tumben a Rajoy, pero no nos tengan otro año encerrados con el juguete del narcisismo y la psicopatía de partido. No pacten con los separatistas y no sean pelmazos.