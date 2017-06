El golpista 'Pustchdemont' insulta a las víctimas de ETA y le responden con un ¡Viva España!

'Cocomocho' Puigdemont, fiel ejemplo de la canalla separarista, ha pasado otra línea roja al establecer un perverso paralelismo entre la lucha de la sociedad española contra la banda terrorista ETA y la empresa nacionalista que gestiona la Generalitat. Pero esta vez le ha salido mal la jugada porque le han abucheado y respondido con un ¡Viva España!.

Sus palabras no pueden ser más miserables cuando es él quien ha recibido al etarra Arnaldo Otegi como un ministro. Y cuando un ex líder de su socio de Gobierno, Josep Lluís Carod-Rovira, se reunió con la cúpula de ETA en Perpinyà (Francia) para que la banda no matara en Cataluña. "Valió la pena", dijo diez años después.

Puigdemont recordó los 30 años del atentado terrorista y añadió que «si no hubiera sido por la persistencia, este combate no se hubiera ganado», en referencia al fin de ETA, y añadió «en unos años diremos lo mismo: que hemos conseguido lo que el pueblo de Cataluña se ha propuesto porque persistimos, porque no nos resignamos».

Puchi abucheado por segunda vez en Cataluña, disfruten.👇👇 pic.twitter.com/MfdXPHSr2O — Miquele Andolini (@miqueleandolini) 19 de junio de 2017

O sea: ellos nos insultan, nosotros pagamos. Ellos protegen a los asesinos, insultan a las víctimas (allí estaba Marimar Blanco), trincan la pasta y nosotros firmamos el cheque.

El líder del PP catalán, Xavier García Albiol, afirmó que Puigdemont tiene la «mente pervertida» ya que «esa comparación es una vergüenza y un insulto a las víctimas de ETA en Barcelona, además de una provocación para todos los catalanes que apostamos por la democracia».

Todo ello ocurría mientras Barcelona rendía homenaje a los 21 fallecidos y 46 heridos del atentado de Hipercor tres décadas después. Puigdemont y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pidieron disculpas a las víctimas por el trato dispensado desde las instituciones en este tiempo que ha transcurrido desde que tuvo lugar la mayor masacre perpetrada por ETA.

La Razón le da un pellizco de monja, sin pasarse: "Debería moderarse, por el bien de todos", le amonesta el diario de Paco Marhuenda. Qué finos. Cuánta delicadeza ante los golpistas.

El Mundo va más allá, con una buena torta: "Es ruin y bochornoso oír a un representante público tales mendacidades, justo cuando, como decimos, estamos recordando que el más sangriento atentado en la historia de ETA se consumó en Barcelona y el objetivo de la banda era aterrorizar a la sociedad civil al colocar esa bomba en el aparcamiento de un centro comercial. Con estas declaraciones, el presidente de la Generalitat se burla de las víctimas, asesinadas sin más razón que la de ser españoles".

Unas decenas de personas le dedidicaron abucheos, pitidos y gritos de "golpista" y "Viva España", hasta el punto de que se ha visto obligado a intervenir el presidente de la Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes (ACVOT), José Vargas, y pedir que cesaran las protestas.

Para La Vanguardia, Puigdemont pasó un mal trago. El mal trago fue para las víctimas de ETA al tener que ser insultadas por la canalla que les subvenciona.