Cuartango se despide de sus lectores: "Son días difíciles pero no tengo derecho a sentirme una víctima"

Pedro García Cuartango ha reconocido haber pasado unos "días difíciles" desde que fue destituido de forma fulminante e inesperada como director de El Mundo--Una columna de opinión en El Mundo confirma las peores sospechas sobre la salida de Cuartango--.

El que hasta hace escasas fechas fue el máximo responsable periodístico del diario de Unidad Editorial ha publicado un post en su Facebook donde, por otra parte, le quita victimismo a lo sucedido--Roma no paga traidores: así bajó el pulgar el 'emperador' Urbano Cairo a Pedro García Cuartango--:

He disfrutado de mi trabajo como nadie y he podido defender mis principios. Por tanto, no tengo derecho a sentirme una víctima ni a quejarme de nada.

Aunque aún no se han aclarado las causas exactas de su destitución, se especuló mucho con que las informaciones sobre los problemas judiciales de Cristiano Ronaldo podrían haber influido en el ánimo de Fernández Galiano y Urbano Cairo a la hora de tomar la decisión.

Cuartango deja entrever unas misteriosas palabras acerca de esta cuestión que bien podrían ser una reafirmación de la línea que desde un principio marcó como director:

Me siento tranquilo porque he hecho lo que he podido. He arriesgado mucho y unas veces he ganado y otras he perdido. No hay nada que lamentar.