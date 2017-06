Los digitales separatistas salen de cacería por la entrevista al padre de Guardiola y acaban con un tiro en el pie

"Aquí en casa siempre le llamamos José, nada de Pep". A veces un solo titular basta para sacar de quicio a la jauría separatista.

Fue lo que ocurrió con el reportaje de El Mundo publicado el 18 de junio 2017 y firmado por Javier Negre en el que la familia del técnico de Santpedor renegaba de la denominación catalana para referirse tanto a Pep como al resto de sus hermanos.

"Él dijo un día a su madre que aquí en casa es José", al tiempo que también muestra cómo llama "Pedro" a su hijo Pere, agente de futbolistas y responsable del ascenso del Girona a Primera.

Esto desató la furia independentista contra el periodista de El Mundo al que acusaron de inventarse el reportaje. Medios digitales bien pagaos por la Generalitat de 'Cocomocho' Puigdemont como ElNacional.cat de José Antich le atizaron con saña:

El digital de Antich argumenta que todo se debe a que Negre es de Málaga y por eso no se entera de nada:

La parte más ridícula es la que da el titular "De Pep, nada. En casa siempre lo llamamos José...". El periodista -es de Málaga y seguramente no muy acostumbrado a los pueblos del interior de Catalunya, ni a Catalunya- no entiende que el padre, que le habla en castellano, traduce todo, nombres incluidos, como hacen las personas mayores catalanohablantes por inercia de otros tiempos. Es una situación conocida, tan antigua que incluso Santiago Rusiñol bromea con ella en alguna obra de teatro. El padre solo quiere explicar que en casa no usan el hipocorístico sino el nombre entero.