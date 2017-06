Salvaje ataque de Florentino Pérez al diario AS: "Su información tiene como objetivo dañar la imagen del Madrid y de su presidente"

Florentino Pérez y el periodista Alfredo Relaño siguen liados a palos. Es sabido, desde tiempos inmemoriables, de la mala relación entre ambos. Y la particular guerra que viven Real Madrid y AS ha vivido una nueva y cruenta batalla.

El diario AS que dirige Relaño se hizo eco de un comunicado de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid donde se acusa al ex entrenador blanco José Mourinho de haber defraudado a Hacienda 3,3 millones de euros--Relaño: "Sobre la visión que tiene Florentino de la prensa es ilustrativo que contratara a dos periodistas de El Mundo condenados por calumniar a Calderón"--.

En la denuncia de la Fiscalía hay una fecha que a los responsables de AS llamó la atención: según el escrito, Mourinho habría firmado su contrato por el Real Madrid el 31 de marzo de 2010, es decir, con el chileno Manuel Pellegrini aún en el cargo--Florentino Pérez ajusta cuentas con Tomás Roncero y el 'AS': "¡No hagáis demagogia con Del Bosque! Tú y Alfredo Relaño le llamabais Vicentón"--.

El club ha salido a desmentirlo categóricamente en un comunicado donde no ahorran ataques al rotativo de Prisa, asegurando que el objetivo del medio y de su director es la de dañar a Florentino Perez:

Tras la publicación en la edición de hoy del diario As de una información acerca del fichaje de José Mourinho como entrenador de nuestro club, el Real Madrid C. F. quiere manifestar que dicha información es rotundamente falsa.



El Real Madrid y José Mourinho no firmaron el contrato de trabajo, por el que éste se incorporó como entrenador, el 31 de marzo de 2010 tal y como afirma equivocadamente dicho diario. Este contrato fue firmado por ambas partes exactamente dos meses después de la fecha mencionada, en concreto el 31 de mayo de 2010.



Por tanto, todas las manifestaciones y juicios de valor que hace el citado periódico ligados a esa falsa información carecen de rigor y no tienen otro objetivo que el de dañar la imagen del Real Madrid y de su presidente, tal y como viene siendo habitual en dicho medio de comunicación.