Alfonso Ussía despelleja al 'Cuco': "Maricona hija puta"

Alfonso Ussía, como millones de españoles de bien, aún no entiende como casi nueve años después aún no se sabe dónde están los restos de la joven sevillana Marta del Castillo.

Este 25 de junio de 2017 escribe en la contraportada de La Razón un artículo en el que pone sobreaviso a los padres de Rognac, una localidad francesa, para que tengan cuidado ya que allí se ha instalado 'El Cuco', uno de los implicados en la desaparición y muerte de Marta del Castillo:

Rognac es una pequeña ciudad situada en el sureste francés. Su población no supera los 13.000 habitantes. No la he visitado antes, y creo que tampoco lo haré después de escribir este texto. Un texto que escribo para que los inocentes y alegres habitantes de Rognac se muestren más precavidos que hasta hoy. Me figuro una pequeña localidad, casi fronteriza y prepirenaica con España. Grandes bosques con sus árboles anclados en la montaña. Probablemente robles, hayas, castaños y arces. En las cumbres, abedules. Bandos de perdices pardillas, corzos en los bosques bajos y rebecos en las alturas. Y Rognac, esa maravilla de la Francia rural, que en nada se parece a la urbana y menos aún a la antipática parisina. Es posible, que algún natural o vecino de Rognac lea este artículo. Si ninguno lo hace, asumiré mi fracaso. Pero de hacerlo, sabrá que a partir de ahora estará obligado a vigilar a sus hijas. A vigilarlas y no perderlas de vista.