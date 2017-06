Antonio Maestre, tertuliano de 'ARV', presume como Espinar de su origen obrero y Twitter le masacra

Antonio Maestre es un tertuliano de laSexta y periodista de La Marea, un digital fruto del desguace de la redacción en papel de Público. Saltó a la fama por su defensa visceral de las tesis de Podemos y por quedarse mudo cuando Eduardo Inda le preguntó cuál fue el gran descubrimiento de Copérnico. --Ridículo mayúsculo de Antonio Maestre por pasarse de listo: queda en evidencia al no saber nada sobre Copérnico--

Lo que no sabíamos de Maestre era su origen de clase obrera, lo duro que lo tuvo que pasar su familia para darle una educación y un resentimiento de clase. Que su madre lo disfrazó de payaso a los tres años y ganó el primer premio en un carnaval. Ahora sabemos que es hijo de otro obrero a los que no pudimos matar, como decía Ramón Espinar.

Así lo plasma en un artículo titulado 'Amor de clase':

Llegaron los años 90. Aprendí a odiar mi barrio. La publicidad y la televisión me mostraban que podía tener muchas cosas. Que este sistema me daba la oportunidad de poseer todo lo que quisiera. Mis padres no me lo daban. Seguían trabajando 16 horas diarias y ni siquiera podía tener unas zapatillas diferentes a esas J'Hayber horrendas que no se rompían nunca. Ya no había descampado, el barrio había crecido y ahora era asfalto y acera gris. Quería salir de allí, de ese lugar que alimentaba la anomia y machacaba las ilusiones de toda una clase a la que todavía no sabía que pertenecía. Mi biblioteca había crecido, me compré algún libro más en la cuesta de los libreros gracias al esfuerzo de mis padres. Seguía sin darme cuenta.

Cuenta que su primer empleo fue el de camarero en un bar por 30.000 pesetas, para que nadie diga que su padre se forraba en Caja Madrid con las 'black' como otros:

Epifanía. Ya tenía edad para trabajar. Mi primer empleo sería de camarero en un bar. Doce horas de jornada después del instituto por 30.000 pesetas. ¡La de cosas que podría hacer con 30.000 pesetas! Iba a joder viva a la anomia y podría cumplir con lo que la publicidad me servía en bandeja. Mi madre fue conmigo antes de que firmara el contrato y me sacó de allí sin dejarme hacerlo explicándome con un lenguaje poco académico lo que es la dignidad y la servidumbre. Mi biblioteca había crecido y la mayor lección de clase me la dio, cómo no, mi familia.

Pero lo mejor viene ahora. El único esfuerzo que existe de verdad es el esfuerzo obrero:

Dejé de exigir a mis padres lo que no podían dar. A valorar todo lo que me habían dado con un esfuerzo sobrehumano, esfuerzo obrero. Aquel barrio que odiaba era el que me conformaba. Y comencé a amarlo. Amar el frío, sucio y duro barrio que me había enseñado sin darme cuenta unos valores que, hasta entonces, no había comprendido. Ahora sí era consciente de mi clase. De mi origen.

¡Ahora entendemos mejor tu resentimiento, Maestre! Tu odio de clase por haber tenido unos padres que se deslomaron para darte lo mejor. ¡Dónde se ha visto! ¿Qué sociedad es esa en la que los padres trabajan de sol a sol para ver crecer a sus hijos? La del heteropatriarcado capitalista, la que Maestre y sus amigos quieren destruir en venganza por el esfuerzo de sus padres.

En el barrio de Antonio Maestre hay "duros adoquines de acera gris", no como en el resto de barrios asfaltados del país. — Juanma del Álamo (@jmdelalamo) 26 de junio de 2017

Antonio Maestre no trabajo de camarero de adolescente por dignidad, Amancio se puso de aprendiz a los 12 para ayudar a su madre. No digo mas — (((Pantolomeo))) (@Pantolomeo) 26 de junio de 2017

La noticia periodística del día parece ser que Antonio Maestre tiene más edad de la que aparenta y se crió junto al Lazarillo de Tormes. — Pastrana (@JosPastr) 26 de junio de 2017

La familia de Maestre no era tan pobre si no le tiraban el salario al suelo mientras se reía la abuela de Oramas. — Juanma del Álamo (@jmdelalamo) 26 de junio de 2017

Antonio Maestre era tan pobre que para dormirse contaba varias veces la misma oveja. — Todo (@TheTodo) 26 de junio de 2017

La familia de Antonio Maestre era tan pobre que no pudo conocer el trabajo de Copérnico hasta los 38 años. — Pastrana (@JosPastr) 26 de junio de 2017

Ramón Espinar y Antonio Maestre discuten a través de sus IPhone quién es el más pobre de los dos. — Froilán I de España (@FroilLannister) 26 de junio de 2017

Quizá la gran mayoría venimos de la misma clase social que Antonio Maestre y no vamos por ahí contando trolas. — Pastrana (@JosPastr) 26 de junio de 2017

El tebeo que se inspiró en Antonio Maestre pic.twitter.com/dTiO32LEne — Froilán I de España (@FroilLannister) 26 de junio de 2017

Al artículo de Antonio Maestre le ha faltado la parte en la que deja de ser clase obrera para ser un agente de Soros. — Pablo G. R. #Respeto (@PabloGRodrgz) 26 de junio de 2017