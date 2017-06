Raúl del Pozo apalea a los podemitas por contraprogramar el acto del Rey: "Los líderes atormentados con sus obsesiones narcisistas y su ego de rinoceronte montan cada día algún número"

El acto institucional por el 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas en España, celebrado el 28 de junio de 2017, conforma el menú principal de columnas y editoriales de la prensa de papel de este 29 de junio de 2017. Elogios al Rey y palos monumentales a Podemos por hacer una vez más el circo de cada día.

Ignacio Camacho, sobre el 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas y el acto celebrado el 28 de junio de 2017 en el Congreso de los Diputados, asegura que Felipe VI estuvo impecable y lo explica así:

Luis Ventoso le atiza a un Pablo Iglesias que en el acto institucional en el Congreso volvió, junto con los suyos, a dar la nota:

Mayte Alcaraz afirma que por micho amargor y resentimiento que haya en Podemos, a ella no le estropean el 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas:

No me resigno a que un grupo de ya no tan jóvenes profesores de la endogámica y radical Universidad española, cargados de venganza y resentimiento (que ni siquiera el clavel rojo que portaban pudo dulcificar), me estropee un aniversario feliz