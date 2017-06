Javier Chicote: "Hemos recibido muchas presiones para no sacar informaciones sobre el despacho de Montoro"

"No vamos a hacer tráfico de influencias. Eso no va conmigo", decía Montoro en 2006, tras crear la firma sin abandonar su escaño en el Parlamento Europeo. Montoro se fue al sector privado para fundar un despacho de lobby que incrementó considerablemente su facturación después de que el ahora titular de Hacienda regresara a la primerísima línea política; de 2,9 millones de euros en 2008 a 5,5 millones en 2011. ¿Casualidad?

Es lo que le preguntamos a Javier Chicote, periodista de ABC y uno de los periodistas que más ha investigado este escándalo del que se tuvieron las primeras noticias ya en 2013. Una historia de puertas giratorias que deja muchos cabos sueltos.

Si Cristóbal Montoro abandonó el despacho en 2008 como defiende, ¿por qué sigue bajo sospecha? Luis de Guindos, quien precisamente había sido socio fundador de Montoro y Asociados en 2006 con un cinco por ciento del capital, el accionista más discreto. Pero De Guindos marcó distancias muy pronto. ¿Por qué?

Equipo Económico está compuesto de antiguos pesos pesados del Ministerio de Hacienda con grandes conocimientos en materia tributaria. ¿Se beneficiaron los clientes de Equipo Económico de las medidas tomadas por el que fuera luego ministro de Hacienda?



¿Qué tuvo que ver el notorio el desencuentro entre el ministro de Industria, José Manuel Soria, y el de Hacienda, por la reforma energética y las primas a las energías renovables, en especial a la termosolar? ¿Es normal que un despacho de lobby genere tanto dinero? Preguntas que responde Chicote sin miedo a pasarse de la raya, como ha amenazado el ministro a aquellos que se inmiscuyan en sus asuntos.

¿TRÁFICO DE INFLUENCIA?

Cristóbal Montoro y sus colaboradores fundaron la empresa el 5 de junio de 2006, cuando gobernaba el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, con el nombre Montoro y Asociados S.L. y un capital social que ascendía a 60.000 euros.

Dos años después, en junio de 2008, para evitar conflictos de intereses, Cristóbal Montoro, entonces portavoz de Economía del PP en el Congreso de los Diputados, salió de la empresa pero, según ha comprobado ABC, no se desvinculó del todo, ya que entró en el accionariado su hermano Ricardo.Y aquí está la madre del cordero que podría acabar en un delito de tráfico de influencias.

El hecho de que Ricardo Montoro figure como querellado supone que los investigadores entienden que su presencia en Equipo Económico S.L. influyó en la adjudicación de las Cámaras de Comercio, mientras su hermano era ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Se investigan al menos delitos de prevaricación y tráfico influencias, según ha podido saber este diario.

Las pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción arrancaron hace más de dos años. Durante este tiempo se ha tomado declaración a varios directivos de Equipo Económico, empezando por el presidente y consejero delegado, Ricardo Martínez Rico, así como al expresidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Manuel Teruel, entre otros. También se ha examinado abundante documentación sobre el contrato y correos electrónicos entre las partes implicadas.

Según fuentes consultadas por ABC, en el relato de la querella también se menciona a Jaime García Legaz, que era secretario de Estado de Comercio en el momento de la contratación (estuvo en el caro entre 2011 y 2016). No obstante, García Legaz no aparece como querellado. Su nombre se menciona por estar al frente de la Secretaría de Estado del área de Comercio, en la que se enclava la actividad de las Cámaras. Habría sido mencionado o consultado en unos correos electrónicos.

ABC RESPONDE A MONTORO

Montoro amenazó este 29 de junio 2017 a ABC con llevarle a los tribunales «si se pasa de la raya» en sus informaciones sobre Equipo Económico, el despacho del que fue fundador y contra cuyos actuales integrantes, algunos estrechos colaboradores suyos en etapas anteriores, una juez ha admitido a trámite una querella de la Fiscalía por los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y falsificación de documentos mercantiles y certificados.

En su editorial del 30 de junio de 2017 ABC responde de manera contundente:

Montoro no ha desmentido lo publicado por este periódico y ha reconocido que estamos «midiendo el terreno», una apreciación que viene a confirmar que su malestar no responde a la falta de veracidad de las informaciones, sino al hecho de que utilicemos su imagen y su nombre, lo que añade más gravedad, si cabe, a su amenaza. Este periódico toma nota de lo dicho por el ministro para reafirmarse en su compromiso con la verdad, la independencia y el rigor informativos, señas de identidad de un diario centenario que no va a abdicar de su responsabilidad.

Montoro debería saber que en un Estado de Derecho los límites a la libertad de expresión no los marca un ministro, sino la ley. Y que ABC, desde el más escrupuloso respeto al ordenamiento jurídico, seguirá informando por mucho que el titular de la cartera de Hacienda haya dejado claro que nos vigilará de cerca para ver si nos pasamos de la raya. Nuestra raya la tenemos muy clara: la verdad, por encima de todo; el rigor a la hora de informar, y el compromiso ineludible con nuestros lectores y con la ética periodística. Quien ayer sobrepasó los límites fue el ministro de Hacienda.