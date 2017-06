Losantos sobre el tremendo cabreo del emérito Juan Carlos I: "¡Sólo le faltó llamar a Sálvame para quejarse!"

Sigue la resaca del feo que se le hizo al Rey emérito, Juan Carlos I, al no ser invitado al acto institucional por los 40 años de las primeras elecciones democráticas en España. Este 30 de junio de 2017 las tribunas y editoriales van en esa línea y todas coinciden en reconocer el desaguisado cometido por la Casa Real.

Federico Jiménez Losantos asegura en El Mundo que al Rey sólo le faltó ponerse en contacto con Jorge Javier Vázquez para quejarse de no haber sido invitado al acto institucional de los 40 años de las primeras elecciones democráticas:

La Corona estaba en las Cortes porque estaba el Rey. Pero el respeto de Campechano a la institución es tal que sólo le faltó llamar a Sálvame para quejarse, y porque no hay Deluxe.

El editorial de El Mundo es contundente a la hora de decir que más allá de protocolos, la presencia del monarca emérito debía de haber sido imprescindible:

La lógica indica no sólo que el Rey emérito pudo estar presente el miércoles en el Congreso, sino que debió haber estado, entre otras razones porque merecía el reconocimiento público de la clase política por su actuación en los difíciles años de la Transición.

Santiago González habla del brutal ridículo que se ha hecho con Don Juan Carlos I. Es más, ha sido tal el ridículo que hasta en esta ocasión está de acuerdo con Pablo Iglesias:

Fíjense si el asunto me parece ridículo que según creo recordar es la primera vez que estoy de acuerdo con Pablo Iglesias, que acertó al decir que "la presencia del Rey Juan Carlos me habría parecido lo más pertinente del mundo".

Carlos Herrera, en ABC, lo tiene claro y asegura que en cualquier país mínimamente serio a nadie se le habría pasado por la cabeza dejar fuera del acto institucional de los 40 años de las primeras elecciones democráticas a uno de los principales hacedores, el Rey Juan Carlos I:

David Gistau considera que la propia Casa Real le hurtó al Rey emérito la posibilidad de pasar a la historia para las nuevas generaciones como lo que realmente fue, el conductor de la Transición, y no un mero derriba elefantes junto a Corinna:

Abel Hernández, en La Razón, subraya el tremendo fallo de Felipe VI con su propio padre:

El protocolo ha prevalecido sobre la gratitud y sobre la razón. Los autores del desaguisado -por cierto, tampoco hemos sido invitados los cronistas de la Transición; a mí, al menos, no me ha llegado la invitación, aunque sí a la nieta de la Pasionaria- excluyendo al padre han prestado un mal servicio al hijo. Ha sido, me parece, el primer fallo de su breve reinado.