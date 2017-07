Joaquín Reyes le mete un estacazo en casa propia a Javier Marías: "No estás bien, querido"

Es un cómico, pero a buen seguro que a Javier Marías no le hará mucha gracia ver este 1 de julio de 2017 que su propio diario, El País, permita que Joaquín Reyes escriba una tribuna en la que acusa al intelectual de ser un cascarrabias de tomo y lomo y que encima se permita el lujo de, cual galeno de tercera división, decirle que no está bien.

El caso es que el rotativo de PRISA, no sabemos si con ánimo de crear polémica, ha decidido darle un tirón de orejas de manera indirecta utilizando las artes sarcásticas de Reyes que inicia así su artículo -Javier Marías, ¿necesitas un abrazo?:

No estás bien, querido Javier Marías (no es una percepción solo mía, lo he hablado con más gente). Son muchas cosas las que te hacen sufrir: las calles cortadas los fines de semana -y que te impiden ir a almorzar-, la mujer que manda cortarlas, los populismos, los dueños de las mascotas y las propias mascotas -que las hay muy cabronas-, los libros digitales, las personas que valoran a las poetisas que no lo merecen... En fin... No deseo quitar hierro, son movidas muy tochas, eso está claro. Y quiero que sepas también que te entendemos, que cualquiera en tu posición estaría mil veces peor. Demasiado aguantas; eres un santo varón.