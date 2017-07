'The New York Post': un artículo de tan solo tres palabras devastador para Trump

Uno ha llegado ya a esa etapa de la vida en la que más se envidia del prójimo es el talento y fiel a esa norma, toca hoy quitarse el sombrero ante 'The New York Post'.

El popular periódico neoyorquino publica un artículo titulado 'Sobre los tuits de Trump', en el que carga sin piedad copntra el flamante, variopinto y millonario ocupante de la Casa Blanca.

Tiene la pieza solamente tres palabras, dedicadas a implorar al hombre más poderoso del planeta que ponga fin de una vez a su desquiciante lluvia de tuits.

El mensaje es tan conciso como claro: "Para. Solo para".

Es una reacción genial, de compañeros de profesión, a las polémicas declaraciones del líder estadounidense contra los presentadores del programa matutino 'Morning Joe' de la cadena MSNBC (Donald Trump sacude en Twitter a dos periodistas críticos: una "loca" y un "psicópata").

En un tuit publicado el jueves 28 de junio de 2017, el presidente aseguraba haber escuchado que en el programa de "bajo índice de audiencia" 'Morning Joe' hablaban mal de él y se refirió despectivo a los presentadores: A Mika Brzezinski la trató de una "loca con bajo coeficiente intelectual" y a Joe Scarborough lo tildó de "psicópata".

Donald, don't you have a job to do? Do you really think that tweeting like a crazy whackjob is improving the quality of life in the USA? pic.twitter.com/T5pC9YcV1B — Jack Schofield (@jackschofield) 29 de junio de 2017

Para mayor 'inri', el presidente revelaba que los presentadores fueron a verlo la víspera de año nuevo a su club de Mar a Lago e insistieron en unirse a él: "Y, sin embargo, les dije que no".

...to Mar-a-Lago 3 nights in a row around New Year's Eve, and insisted on joining me. She was bleeding badly from a face-lift. I said no! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de junio de 2017

Las reacciones no se hicieron esperar y varios senadores expresaron su descontento por los mensajes del presidente.

Trump, fiel a su estilo, volvió a cargar contra el programa con un tuit:

"He visto el impopular 'Morning Joe' esta mañana por primera vez en mucho tiempo. Noticias falsas".