Arcadi Espada 'destrona' a Felipe VI: "Lo que hizo con su padre es una mezquindad institucional"

Variadito y de todo, como en botica, vienen este 2 de julio de 2017 las tribunas de opinión de la prensa de papel, desde críticas al desfile del Orgullo Gay al ataque desmelenado contra el rey Felipe VI o unas recomendaciones a los sindicatos para que se pongan al día y no sigan anclados en conceptos y actitudes decimonónicas.

Fernando Sánchez Dragó, en El Mundo, echa un jarro de agua fría sobre la fiesta del Orgullo Gay:

Séanle leves, amigo lector, el estrépito del Orgullo Gay, los excesos coreográficos de su desfile y la basura, los condones y los regatos de orina que emporcarán el centro de una ciudad que es ya, de por sí, una de las más sucias de Europa... Siento ser un aguafiestas, pero el Orgullo Gay me parece algo tan hortera como el Carnaval de Río, el Junts pel Sí, las paradas de Kim Jong-un, la final de la Champions o la Cabalgata de Reyes.

Arcadi Espada le da jaque al actual monarca por apartar a su padre, Juan Carlos I, del acto institucional de los 40 años de las primeras elecciones democráticas:

El gesto de Felipe VI, desdichadamente personal y que el siempre menudo Gobierno del Estado no ha tenido la grandeza de corregir, es de una sorprendente mezquindad institucional.

Luis Aizpeolea en El País le reclama a Rajoy un gesto solidario con los presos etarras:

En manos del Gobierno del PP está la posibilidad de acercar presos etarras a las cárceles vascas así como la excarcelación de los enfermos graves. Todos los partidos vascos, menos el PP, lo han reclamado. Sin terrorismo no hay razones para que a los presos etarras se les apliquen unas condiciones penales extraordinarias pensadas para combatir el terrorismo.

José María Carrascal, en ABC, le mete un buen palo a podemitas, socialistas, Ciudadanos y nacionalistas por estar vendiendo falsas realidad o echándose en manos del populismo más atroz:

El editorial de ABC aprovecha la llegada de Unai Sordo al cargo de nuevo secretario general de Comisiones Obreras para aconsejar a los sindicatos ponerse al día y ser verdaderas agencias que fomenten el empleo:

La verdadera tarea pendiente del sindicalismo no estriba en cambiar a uno u otro secretario general para que todo siga más o menos igual, sino en afrontar una profunda modernización de estructuras y dinámicas para convertirse en agencias que incentiven el empleo, sin renunciar a la defensa de los derechos laborales,

Cristina López Schlichting, en La Razón, denuncia la xenofobia que se está produciendo en Cataluña hacia otras provincias y comunidades autónomas:

Si los niños catalanes no leen a Lorca o a los Machado, si no conocen la Alhambra o la Torre del Oro, si no comprenden que su sociedad se ha construido con un vigoroso elemento andaluz del que deben sentirse orgullosos, el peligro será la constitución de una identidad excluyente y elitista, muy empobrecedora.