En La Moncloa lanzan una advertencia a Pedro Sánchez: "O estás con Europa o estás con Marine Le Pen"

En el Gobierno del PP el nuevo PSOE les quita el sueño. Sus bandazos europeístas y plurinacionales, esa manía de querer "volver a jugar a la política del selfie de Podemos" con gestos populistas y su negativa tajante a dialogar siquiera sobre el techo de gasto están colmando la paciencia del hombre impasible de La Moncloa.

"No se puede ser equidistante entre más Europa o más populismo, entre más Europa o más Marine Le Pen, entre más Europa o más Pablo Iglesias", advirtió la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en el Congreso, como recuerda Mariano Calleja en ABC.

A El País también le preocupa Sánchez. Se lo han avisado con la encuesta de Metroscopia publicada este 2 de julio 2017 en la que se demuestra que, por ahora, las cosas le van mejor a Podemos que al PSOEEl País le congela la 'sonrisa Profidén' a Sánchez con su último sondeo electoral.

El nuevo proyecto de Pedro Sánchez ha perdido más de un punto en estimación de voto en un solo mes (pasa del 22,8% al 21,6%), mientras el partido morado inicia el despegue (del 19,2% al 20,6%).

Para Javier Ayuso, es pronto para sacar conclusiones, pero la tendencia apunta a que los socialistas sufren en junio la primera caída de intención de voto desde el desastroso comité federal de octubre de 2016, mientras que Unidos Podemos registra el primer rebote tras seis meses de caídas. ABC le mete un buen estacazo a Sánchez e Iglesias: "No hay que descartar nada de estos dos irresponsables de la política"

En La Moncloa comentan que los miembros del Ejecutivo --dice elEconomista-- no tienen claro de cuántos días de vacaciones dispondrán. Al parecer, el presidente Mariano Rajoy no se confía, ahora que está iniciada la negociación para el Presupuesto de 2018.

“Puede haber sorpresas en cualquier momento y Rajoy no descarta que haya que convocar a los ministros a reuniones improvisadas en las próximas semanas”, comentan en el entorno del jefe del Ejecutivo.

MONTORO, BLINDADO POR RAJOY

Carmen Morodo nos tranquiliza avisando que Rajoy ha blindado a Montoro de las denuncias que publican El Mundo y ABC.

Carlos Segovia cuenta en el diario de Unidad Editorial que "el ex ministro de Industria José Manuel Soria ha redactado un explosivo libro en el que revela como detonante de su dimisión que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, alarmó a Mariano Rajoy con una vieja cuenta suiza de su madre". ABC ha venido contando todos los líos del despacho de Montoro y el presunto tráfico de influencias.

La presión política y mediática no está influyendo «nada» en la organización del trabajo, y, de hecho, esa ofensiva sólo está sirviendo, al menos de momento, para que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ratifique en su decisión de blindar a su titular de Hacienda. «Las presiones sólo está alimentando el enfado del presidente con la estrategia de algunos, no su desconfianza hacia Montoro. No hay ningún cambio interno y ni siquiera está afectando a la negociación, más allá de que el PSOE quiera forzar las cosas políticamente en su obsesión por competir con Podemos», sostienen fuentes del Gobierno.