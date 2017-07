Juan Carlos Girauta y Élvira Lindo entran en combustión y se lían a gorrazos

A Juan Carlos Girauta le ha sentado a cuerno quemado la crítica que desde las páginas de El País le ha hecho la escritora Élvira Lindo y ha reaccionado al ataque con una respuesta tan polémica como viral que ha sido tachada de machista por algunos--Tamara Gorro le da una lección en Twitter a Alberto Garzón por la gestación subrogada--.

A vueltas con la gestación subrogada, cuya regulación defiende Ciudadanos, el partido al que pertenece Girauta, escribió Élvira Lindo este 1 de julio de 2017 en el diario El País lo siguiente--Tuiteros que legislan--:

Los políticos se han aficionado a anunciar rupturas, simpatías o acuerdos en un tuit. Mala política y mala literatura. Nos mereceríamos algo más.

Por la mañana, Albert Rivera aparecía entrevistado por Pepa Bueno exponiendo en tono voluntariamente razonable el proyecto de ley de maternidad subrogada, y horas más tarde, su compañero de partido, Juan Carlos Girauta, se arrancaba con el siguiente tuit: "O sea que tu cuerpo es tuyo para abortar pero no para gestar desinteresadamente el hijo de otros. Ya".

Di que sí, a la pata la llana. ¿Qué debemos pensar ante semejante grosería, que en realidad Girauta se expresa a la manera en que su jefe no se atreve? Dada la que se montó, ingenua de mí pensé que Girauta se iba a disculpar, animado tal vez por su jefe, pero no, se envalentonó más, y a respuesta de una mujer que le precisaba, "en cualquier caso su cuerpo no puede ni abortar ni gestar", el airado diputado concluyó: "No señora, el mío legisla".

¡Oh, legisla! Se traslucen muchas cosas de estas breves pero significativas declaraciones del político tuitero, tantas como para pensar que alguien que habla con esa falta de respeto y contención de la intimidad de las mujeres no es la persona más adecuada para defender una ley que, sobre todo, por encima de todo afecta a esa mitad de la población a la que se dirige con tan incontenible superioridad moral.