'Alfon' y Bódalo, esos son los héroes de los miserables que cobraban de Chávez y elogian a la ETA

La prensa balancea entre dos héroes. Uno muerto y otro vivo. Miguel Ángel Blanco y Leopoldo López. Un español y un venezolano víctimas del odio y el terror de la ETA y los chavistas.

En España Podemos, la tercera fuerza del Parlamento con oscuras hipotecas con su pasado, ya ha advertido que López es un "golpista" en boca de Alberto Garzón y el Ayuntamiento de Madrid de Manuel Carmena se ha negado a poner una pancarta por el joven concejal de Ermua asesinado de un tiro en la nuca por la banda que Pablo Iglesias elogiaba por cómo había leído la Transición. Más claro agua.

Esta gentuza pisotea nuestras libertades con nómina, escaño y coche oficial mientras jalean al maltratador Andrés Bódalo y a 'Alfon', el de la mochila con explosivos que ahora es columnista estrella de Público. Como ha dicho Carlos Herrera, no se puede ser más miserable...

Lo resume muy bien Gabriel Albiac en ABC: "Para todo aquello en lo cual se juega lo importante, la libertad de todos y de cada uno, el ciudadano cuenta sólo sobre sí mismo y sobre los que a él mismo son iguales: sobre los otros ciudadanos, sin distinguir creencias e ideologías, esas dos prótesis de la invalidez moral".

Pero la que le canta los cuarenta a los 'sobre-cogedores' de Maduro es Isabel San Sebastián que recuerda que "Leopoldo López encarna, de hecho, la antítesis de lo que representa Zapatero".

"Zapatero es de los que no se enfrentan, no arriesgan, no se atreven, nunca trazan líneas rojas ante la sinrazón de la fuerza. Él, que negoció de tú a tú con los terroristas de ETA, entregándoles como tributo la justicia debida a las víctimas a la vez que nuestra dignidad, no ha tenido reparo en «mediar» entre opresor y oprimidos fingiendo una equidistancia tan indecente como engañosa, incluso después de que estos últimos denunciaran su postura genuflexa ante la jerarquía chavista e hicieran público a los cuatro vientos que rechazaban su embajada".