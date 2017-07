En Podemos no llevan pistolas pero su desprecio a la memoria de Miguel Ángel Blanco da mucho miedo

En la serie The Wire, la serie de las escuchas a las bandas de narcos de Baltimore, los policías eran la imagen del cansancio, de la fatiga, unos funcionarios que arrastraban los pies, engranajes de un sistema en el que la mediocridad paga más que el esfuerzo. Hasta que mataban a uno de lo suyos. Ay, amigo. Ahí se convertían en unas fieras incorruptibles, en los intocables de Eliot Ness, en superhéroes de Marvel.

Con los columnistas de la prensa de papel este 11 de julio 2017 pasa lo mismo. Basta que Podemos --y en especial Manuela Carmena-- haya profanado la memoria de Miguel Ángel Blanco para que saquen lo mejor de sí. Como dice Raúl del Pozo, "ponme un toro delante y haré mi mejor columna".

Para Carmena y los que se niegan a homenajear a Miguel Ángel Blanco ‘para no individualizarlo’: ETA ya lo hizo al asesinarlo. Mezquinos. — Rosa Díez (@rosadiezglez) 10 de julio de 2017

En Podemos no llevan pistolas, quizá porque no las necesitan para mostrar de qué lado están. Ignacio Camacho le ha gustado lo que llevaba PD de Carmena y su placa a Palomino: "Ese muerto no era suyo, así que ni calles, ni placas, ni performances mediáticas, ni camisetas con su nombre; todo lo más una evasiva solidaridad con las víctimas en la expresión más genérica del término"

La forense que acreditó que Bolinaga no estaba en fase terminal derrota a ‘El País’ en los tribunales https://t.co/1D4TTG9lUm — Liberal Enfurruñada (@MuyLiberal) 11 de julio de 2017

David Gistau, harto de "fatigar los mismos tópicos" (eso le ha quedado muy borgiano) nos hace saber que en lo sucesivo "participo de cualquier reflexión sobre este tema que haga Ignacio Camacho. Yo, lo que él diga. De hecho, lo que debería es firmar la coautoría de todas sus columnas y permanecer hasta septiembre en la playa. Cómo agradecerían mi desaparición, además, estas nobles páginas".

Todos compiten en su odio a España, como dice Hermann Tertsch, "los que les ordenan y enseñan desde pequeños en perfecta simbiosis las mil siglas de ETA y el PNV, su eterno socio y rival por el poder y el dinero que el Concierto tan generosamente proporciona. ¿Ese es el fin de ETA al que se refieren? Ofende quien miente cuando hay tanta sangre por medio".

Haréis cosas que nos helarán la sangre,,,,, Jamás olvido la "profecía" de la madre de Pagaza a Patxi López! https://t.co/bed193oWOO https://t.co/x1eF5JXucj — Marisa (@MMayi) 10 de julio de 2017

El editorial de ABC le recuerda a la 'abuelito lobo' Carmena que Blanco merece mucho más que un recuerdo. "No se trata de distinguir a una víctima frente a otras. Se trata de recordar a alguien por quien toda España lloró. Más aún, cuando hay concejales del Ayuntamiento de Madrid capaces de solidarizarse con criminales convictos como Alfon o Bódalo".

En El Mundo Carlos Cuesta recuerda que hace 20 años, en el País Vasco, Jaime Mayor Oreja acercaba posiciones al socialista Nicolás Redondo para zanjar el chantaje y adoctrinamiento escolar del nacionalismo; hoy el PSE pide abiertamente un pacto con Bildu. Un síntoma de la época.

Y es muy interesante lo que dice Edurne Uriarte en ABC sobre los huevos que hay que tener para sacar una bandera española en Pamplona como hizo una abuela en estos sanfermines: "Es imposible ver una bandera nacional en un balcón de Bilbao en los últimos años. Si en Pamplona hay que ser una valiente para sacarla, en Bilbao hay que ser una suicida".