Junqueras será muy patriota, pero no quiere perder 'ni cinc' firmando la ilegalidad del referéndum

El homenaje a Miguel Ángel Blanco y el referéndum separatista en Cataluña son las dos cuestiones que dominan este 13 de julio de 2017 en las tribunas de opinión de la prensa de papel. Críticas a la alcaldesa de Madrid en el primer caso y en el segundo, risas aseguradas ante el miedo de los independentistas a perder sus jugosas nóminas mensuales si firman el decreto de la convocatoria de la consulta.

El Mundo, en su editorial, destaca la vileza de Manuela Carmena con su ambiguo homenaje a Miguel Ángel Blanco:

Que los herederos políticos de ETA desdeñen el símbolo que representa Miguel Ángel Blanco en la derrota social de la banda no es extraño. Lo que resulta sorprendente e inaceptable es que parte de la clase política se sume, por oportunismo político, a la vileza de incurrir en calculadas ambigüedades en un asunto como la memoria del terrorismo, en la que no caben ni las luchas partidistas.

El editorial de ABC le mete una buena sacudida a la alcaldesa de Madrid por su repugnante sectarismo en el homenaje que el Ayuntamiento de Madrid quiso rendir a Miguel Ángel Blanco:

Decir, como dijo ayer Manuela Carmena, que "no se puede estar todo el día colgando pancartas del Ayuntamiento" es el mayor ejemplo de cinismo intelectual y sectarismo ideológico jamás visto en la corporación madrileña.

Isabel San Sebastián cree que a Carmena le hubiera dado menos reparos en poner en la fachada del Ayuntamiento de Madrid una pancarta con la imagen del etarra que asesinó a Miguel Ángel Blanco:

De haber exhibido en el Ayuntamiento una fotografía de Miguel Ángel, la señora alcaldesa se habría sentido obligada a colocar a su lado una de Txapote. O del padre de Txapote, a quien el repugnante asesino etarra pudo visitar en su domicilio hace unos días.

Alfonso Ussía, en La Razón, aconseja a Carmena que cuelgue en el Ayuntamiento esta pancarta con rima:

Carmena, la hija del sastre/ y del rencor adalid/ admite que es un desastre/ que va a llevar al arrastre/ a la ciudad de Madrid.

Cristina López Schlichting recupera un testimonio de hace 20 años cuando una chica joven, en una herido taberna, le confesó que a Miguel Ángel Blanco había que matarlo. ¡Vaya odio y vaya lavado de cerebro!:

Hablamos de Miguel Ángel, de si merecía la pena matar a una persona por una causa política, por noble que fuera. Si una vida puede ser el precio. Y una chica me contestó y, por más años que pasen yo no dejaré de escribirlo y de estremecerme al escribirlo. Apoyada en aquella mesa de madera me dijo que sí, que había que matarlo.

Jaime González, en ABC, considera que el separatismo en Cataluña tiene la misma estabilidad que la Torre de Pisa, que al final acabará por venirse al suelo y eso es algo que conoce muy bien el líder de ERC, Oriol Junqueras:

Lo de ir en comandita se le da muy bien a Junqueras. Como copiloto no tiene precio. La experiencia es un grado: sabe que quien lleva el volante del soberanismo termina en boxes. Artur Mas, por ejemplo. Puigdemont sigue sus pasos a velocidad de vértigo.

Gabriel Albiac no tiene dudas de que el patriotismo tan acusado de Junqueras por la independencia catalana tiene un precio, concretamente el de decir que él no rubrica nada no vaya a ser que se quede sin su jugoso sueldo:

Al vicepresidente de la Generalidad, Oriol Junqueras, le había pedido el presidente Puigdemont que asumiese con su firma la responsabilidad jurídica de convocar el referéndum de independencia, prometido en mala hora para el primero de octubre. Junqueras será patriota, pero no tonto. Se ha informado del coste de esa firma: inhabilitación administrativa y multazo de tomo y lomo. Conclusión: de firmar, nanay.

Salvador Sortres incide en la misma idea, que Junqueras será independentista, pero no tonto. Vamos que él no va a poner en juego su patrimonio:

Cuando Junqueras contestó que sólo aceptaría ser «consejero del referendo» si los consejeros de lo que queda de Convergència respondían con su patrimonio personal a las multas de la desobediencia para corresponder con otra trampa a la trampa que le habían preparadohalló la negativa por respuesta.

Josep Ramoneda, en El País, recuerda que el Gobierno de España le ha metido el miedo en el bolsillo a los independentistas:

Pasar de la promesa al referéndum no es fácil. Los obstáculos legales son enormes y el Gobierno español se cuida bien de subrayar los riesgos personales.

Teodoro León Gross refleja así el espectáculo que están dando Puigdemont y compañía con el independentismo:

Lo suyo parece como el viejo chiste de los dos rateros que van a asaltar un huerto, y al asomar uno la cabeza por la cerca, recibe un bastonazo del labriego al acecho reventándole los dientes, de modo que se gira tapándose la boca ensangrentada con las dos manos y le dice al otro que le mira expectante: