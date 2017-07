Brutal ataque de elEconomista a Expansión: "Es un panfleto publicitario, el diario de (Ana) Patricia"

Que un diario económico como elEconomista acuse a su competidor Expansión de hacerle la pelota al Banco Santander recuerda lo de 'no te acerques que me tiznas', que le dijo la sartén al cazo.

A los de Alfonso de Salas les ha encantado la tribuna publicada por Alejandro Suárez en Merca2 y han publicado algunos extractos en los que acusa al diario de Ana I. Pereda de hacer campaña pro-Ana Botín tras la compra del Banco Popular. --El Diario de (Ana) Patricia: La triste y lenta agonía del Diario Expansión--

Primero pone en valor la caída de venta del diario de Unidad Editorial:

En 2016 el promedio de difusión que OJD certificaba de Expansión era de 23.992 ejemplares. Casi 10 años antes, en 2007, el promedio del diario salmón era de 46.736 ejemplares. En menos de 10 años ha quedado por el camino la mitad de la audiencia. Eso podría argumentarse que es cíclico, que forma parte de la muerte del papel, blablablá, vamos, que no sería relevante si Expansión se hubiera adaptado bien al mundo digital, y si no hubiera perdido su influencia y prestigio.

Es decir, que miente y que maquilla sus datos. La primera en la frente. Es curioso porque según la OJD de mayo de 2017, Expansión difundió 24.260 ejemplares diarios, con un descenso del 5,8% en abril, y frente a ElEconomista, que contabiliza 11.323 ejemplares y una caída aún mayor del 12,5%. [Cinco Días y El Economista se miden en difusión combinada; Expansión en difusión de pago].

Dicho de otra manera, en la redacción de la calle Condesa de Venadito tampoco están para tirar cohetes.

¿Y de influencia cómo andamos? Según Suárez, Expansión la está perdiendo a chorros:

Influencia en mi opinión aún le queda, pero mucho, muchísimo menos que hace una década. En Internet no tiene relevancia alguna. En 10 años, de estos señores no quedará ya ninguno, o por ser menos cruel, al menos no tendrán ya esa capacidad de decisión. Estamos en mitad de un intenso relevo generacional. [...]