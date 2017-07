Sánchez Dragó se rebela ante la mamarrachada de la Generalitat Valenciana: "Yo seguiré mirando el trasero a las chicas de buen ver"

El día de la marmota...¡y los que quedan! Cataluña y sus separatistas vuelven a copar este 23 de julio de 2017 el grueso de las tribunas de opinión de la prensa de papel. Aunque para no aburrirles a ustedes el domingo terminaremos con una refrescante tribuna que aunque política, nada tiene que ver con la secesión de marras.

Alfonso Rojo, en La Razón, habla sobre los separatistas catalanes y como el Gobierno de España debe ponerse manos a la obra con rapidez:

Luis Ventoso, en ABC, se cachondea de Oriol Junqueras por su rancio separatismo:

Adelante, Oriol, que seguro que los convences. No creo que exista un solo catalán que no esté deseando ser más pobre, renunciar a sus libertades y sumarse a tu fanfarria xenófoba y totalitaria ¡Un planazo!.

Ignacio Camacho aplaude la medida del Gobierno de Rajoy de exigirle a Cataluña que le entregue semanalmente el estado de cuentas:

José María Carrascal va en la misma línea:

El editorial de El País sacude a los secesionistas por su actitud cerril:

La Generalitat debe renunciar a la unilateralidad y a la ilegalidad. Solo de esa renuncia puede surgir un espacio fértil para un diálogo a largo plazo sobre la reforma del Estado, incluida la Constitución, en un sentido que, por lógica, no puede ser sino federal. España necesita esa reforma. Paradójicamente, es el secesionismo quien con su cerrazón la está bloqueando.

Sánchez Dragó, en El Mundo, nos da una tregua con la matraca separatista catalana y nos anuncia que él seguirá mirándole el trasero a las féminas de buen ver:

Los servicios de agitprop de la Comunidad Valenciana instan a los varones a no mirar el trasero de las chicas. Se supone que las de su mismo sexo pueden hacerlo. ¿Discriminación? Perdónenme Dios y la LGBT, pero yo las miro por delante y, cuando mis ojos se topan con alguna que esté de buen ver, me vuelvo para admirarla también por detrás. Lo he hecho toda la vida y ya es tarde para cambiar.